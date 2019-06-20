Kan Piliyle Çalışan, 37 Saat Yüzebilen Robot Balık (Video)

Araştırmacılar, kan pili adı verilen bir pile sahip, 37 saat boyunca yüzebilen bir robot balık geliştirdi.

Bilimde yeni sistemler geliştirilmesi için sık sık doğadan kopya çekiliyor. Araştırmacılar son olarak, akışkan halde bulunan ve yapay bir dolaşım sisteminin içinde hareket eden pilleri kullandıkları bir robot balık üretti.

Kan gibi davranan ve bu nedenle de kan pili adı verilen teknoloji, bir robot balığın çalıştırılmasında kullanıldı. Nature News’te çıkan habere göre bu balık, ayrı bir bataryada barındırabileceğinden %325 daha fazla enerji depolayabiliyor. Haliyle robot balığımız, etkileyici şekilde tam 37 saat suda hareket edebiliyor. Robot balık çok hızlı yüzemiyor ve merkez noktadan çok uzağa gidemiyor olsa da çalışma süresi, doğadaki mekanizmalardan ilham alan araştırmacıların gelecekte çok daha üst seviye ve çok daha verimli araçlar üretebileceklerini ortaya koyuyor.

Robot balığın sentetik kanı yalnızca pil görevi görmüyor. Bu sıvı, robotun yüzgeçlerini hareket ettirebilmesi için gereken hidrolik sıvı vazifesini de üstleniyor. Böylece robot balık, saniyede tam 2,5 milimetrelik muhteşem(!) hıza ulaşıyor (9,15 m/saat).

Balığın mühendisliğini yapan Robert Shepherd, “Dakikada 1,5 boy oldukça yavaş.” diyor. Bataryalar ve hidrolik sıvılar, robotlara uzun süre çalışabilecekleri ve daha otonom olabilecekleri yapılar için fırsat yaratıyor. Bu eğlenceli robot, pili bitene kadar yüzse bile çok uzağa gidemiyor.