Kanada kadın futbol takımı, rakibi Yeni Zelanda'yı Olimpiyatlar öncesi drone'la gizlice izlemeye çalıştı. Üstelik bu takatiğin ülkenin hem erkek hem kadın takımları tarafından yıllardır kullanıldığı da ortaya çıktı. Olayın ardından Kanada'ya ve teknik ekibe büyük cezalar geldi.

İnsansız hava araçları olarak da bildiğimiz drone’lar, günümüzde askeriyeden film prodüksiyonlarına kadar birçok farklı alan da kullanılabiliyorlar. Ancak bazen kötü kullanıldıkları durumlar da karşımıza çıkabiliyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan 2024 Paris Yaz Olimpiyatları öncesinde yaşanan bir skandal da bunlardan biri.

Kanada kadın futbol takımı, drone’ların da işin içinde olduğu suçlamalarla gündeme geldi. Takımın, diğer takımları drone’larla gözlemlediği ve onlarla bilgi almaya çalıştığı ortaya çıktı. Üstelik bunun Kanada tarafından hem erkek hem kadın futbolunda uzun süredir yapıldığı da ifade edildi.

Drone ile Yeni Zelanda takımının antrenmanını izlemeye çalışmışlar

Hafta başı ortaya çıkan skandalda Yeni Zelanda takımı, antrenmanları sırasında üstlerinde uçan ve onları gözlemleyen bir drone’u fark ettiler. Bunun ardından da Fransız yetkililer bilgilendirildi. Sonrasında ise drone’u kontrol edenin Kanada ekibindeki Joseph Lombardi isimli bir adam olduğu ortaya çıktı.

Üstelik bunun yeni bir şey olmadığına dair iddialar da ortaya atıldı. TSN tarafından paylaşılan habere göre Kanada’nın hem kadın hem de erkek futbol takımı bu taktiği uzun süredir uyguluyorlarmış. 2021’de Tokyo Olimpiyatları’nda, 2022’de Panama’daki Kadınlar Dünya Kupası’nda kadın takımı drone’lar ile diğer takımları gözetlemiş. Erkekler ise 2019’de ABD millî takımını, 2021 Dünya Kupası elemelerinde de Honduras’ı gizlice takip etmişler.

Kanada futbol takımına ve teknik ekibe ceza yağdı

*Kanada kadın millî futbol takımının teknik direktörü Bev Priestman.

Olimpiyatlar öncesi yaşanan bu olayın ardından Lombardi ve yardımcı teknik direktör Jasmine Mender geri gönderildi. Takımın teknik direktörü Bev Priestman ise en başta gönüllü olarak Yeni Zelanda maçından çekildi ancak sonrasında 2024 Olimpiyat Oyunları’ndan tamamen men edildi. FIFA ise Priestman’a ve iki yardımcı koça 1 yıl men cezası verdi. Kanada ise turnuvadan 6 puan silme cezası aldı ve gruplarda çok zorlu bir yola girdi. Kanada Futbol Federasyonu’nun da konu hakkında inceleme başlattığını belirtelim.

Priestman, yaptığı açıklamada bu olaydan kendisinin sorumlu olduğunu belirtmişti. Öte yandan futbolcuların bu durumdan haberlerinin olmadığı da aktarıldı. Yani muhtemelen teknik ekip tarafından uygulanan bir hamleydi. Hatta bir iddiada, çalışanların bunun “işin bir parçası” olduğunu düşündüğü ve uymazlarsa işlerinden atılacaklarının söylendiği bile belirtildi. Yani neresinden tutsanız bir skandalla karşı karşıyayız.

Olay, hayatımızda birçok alanda işe yarayan drone’ların çok farklı amaçlarla kullanılabileceğinin bir göstergesi. Sporda diğer takımların antrenmanlarını gizlice izlemek, o takımın taktikleri hakkında bilgi edinilmesini sağlayıp haksız bir avantaj oluşturabiliyor. Bu yüzden benzer olayların önüne geçilmesi şart.