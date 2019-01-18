2019 Yılı Huawei İçin 2018'den Daha Zorlu Geçebilir

Gelen bilgilere göre pek çok ülke Huawei ürünlerine karşı soğuk bir tavır almış durumda. 2019 yılı içerisinde çeşitli Huawei ürünlerinin ABD ve AB'de yasaklandığını görebiliriz.

2018 yılı, akıllı telefon satışları açısından Huawei için oldukça verimli bir yıl oldu. Zira şirket, 2018 yılının ikinci çeyreği itibarıyla Apple’ı geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi haline geldi.

Telefon satışları istendiği gibi devam ediyor olsa da 2018, özellikle siyasi açıdan Çinli akıllı telefon üreticisi için oldukça zor geçti. Yılın başlarında Huawei CEO’sunun kızı Meng Wanzhou, casusluk yaptığı gerekçesi ile Kanada’da tutuklandı.

Ayrıca Birleşik Devletler’de pek çok yetkili kişi ve kurum, Huawei’yi Çin hükumeti adına casusluk yapmakla suçladı ve ABD vatandaşlarının Huawei ürünleri kullanmaması gerektiğini söyledi. Yılın bitimine iki hafta kala ise bir Huawei çalışanı Polonya’da tutuklandı.

Bilmeyenler için belirtmek gerekirse Huawei, dünyanın en büyük telekomünikasyon donanımları üreticisi. Dolayısı ile şirketin başta ABD olmak üzere pek çok ülkede 5G yatırımları ve çalışmaları bulunuyor.

Çin ile ABD arasında yaşanan siyasi gerilim ve ticari savaş, en fazla Apple ve Huawei gibi şirketleri etkiledi. Zira Huawei, ABD’de pek çok telekomünikasyon çalışması yürütüyordu. Ayrıca iPhone’ların da büyük çoğunluğu Çin’de üretiliyor.

Gelen bilgilere göre 2019 yılı, Huawei adına çok daha zorlu geçecek. Huawei’nin sahip olduğu bilgileri Çin hükumeti ile paylaşmak zorunda olduğu yönündeki iddialar, Çinli şirketin işlerini fazlasıyla baltalıyor.

Pek çok ülke Huawei ürünlerine karşı temkinli yaklaşmaya başladı. 2019 yılı içinde şirket, ürünlerinin Birleşik Devletler ve Avrupa Birliği’nde yasaklanması nedeni ile zorlu günler geçirebilir. Böyle bir şeyin yaşanıp yaşanmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Huawei ürünleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her geçen gün daha fazla kişi tarafından kullanılmaya başlanıyor. Tüm bu ulusal güvenlik tartışmaları arasında Türkiye’nin Huawei’ye karşı nasıl bir tavır alacağını hep birlikte göreceğiz.