  • Kanserin Tanısı ve Tedavisi İçin DNA Parmak İzi Kullanılacak

Kanserin Tanısı ve Tedavisi İçin DNA Parmak İzine Başvurulacak

2 dk okuma süresi
13
0
0
0
0
Yıllar süren çalışmaların sonunda bağırsak kanserinin tanısı ve tedavisi için bir sistem geliştiren Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki bir grup bilim insanı, hastaların daha az ilaçla daha kısa sürede iyileşmelerini hedefliyor.

İnsanlığın en büyük düşmanlarından biri olan kanserin tanısında ve tedavisinde kullanılacak yeni bir yöntem keşfedildi. Bu yöntem, DNA parmak izi yardımıyla bağırsak kanserinin teşhis edilmesine ve tedavi edilmesine yardımcı oluyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sülen Sarıoğlu, her bireyin DNA parmak izinin farklı olduğunu hatırlattı. Genetik ve tümöre bağlı hastalıklarda bu parmak izlerinin değiştiğine dikkat çeken Sarıoğlu, bu yöntemle ilgili araştırmaların 2015'ten beri artarak sürdüğünü belirtti.
İLGİLİ HABER

Bilim İnsanları, Çayı Kaynar İçmenin Kanser Riskini Arttırdığını Açıkladı

Sarıoğlu, geçtiğimiz 5 yıl içinde 400'e yakın kişinin hastalık tanısında DNA parmak izi yöntemini kullandıklarını ve izlerdeki değişime göre tedavi sürecinin planlandığını söyledi. Konuyla ilgili konuşan Sarıoğlu, "Bazı tümörlerde DNA parmak izi değişiyor. Bu mekanizma ile gelişen tümörlerin daha iyi seyrettiğini tespit ettik, ayrıca bu hastalara gereksiz tedavi uygulanmıyor ve hastalar daha az ilaç kullanıyor. Kanser hastalarının yeni umudu olan immünoterapi de bu tümörlerde daha etkin" dedi. 
İLGİLİ HABER

İnsan Vücudunun Kanser Olma Riskini En Aza İndiren Gıdalar Belli Oldu

Gelişen teknolojinin ve bilimin ülkemizde de değerlendiriliyor olduğunu görmek bizim için de muazzam. Kanserin ve türlerinin yakın gelecekte hayatlarımızdan çıkmasını umuyoruz.

Kaynak : https://www.sozcu.com.tr/2019/saglik/kanserin-dnadaki-parmak-izini-ariyorlar-4418028/
Etiketler: parmak izi, dna, kanser
13
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
13
0
0
0
0