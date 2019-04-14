Kanserin Tanısı ve Tedavisi İçin DNA Parmak İzi Kullanılacak

Yıllar süren çalışmaların sonunda bağırsak kanserinin tanısı ve tedavisi için bir sistem geliştiren Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki bir grup bilim insanı, hastaların daha az ilaçla daha kısa sürede iyileşmelerini hedefliyor.

İnsanlığın en büyük düşmanlarından biri olan kanserin tanısında ve tedavisinde kullanılacak yeni bir yöntem keşfedildi. Bu yöntem, DNA parmak izi yardımıyla bağırsak kanserinin teşhis edilmesine ve tedavi edilmesine yardımcı oluyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sülen Sarıoğlu, her bireyin DNA parmak izinin farklı olduğunu hatırlattı. Genetik ve tümöre bağlı hastalıklarda bu parmak izlerinin değiştiğine dikkat çeken Sarıoğlu, bu yöntemle ilgili araştırmaların 2015'ten beri artarak sürdüğünü belirtti.

Sarıoğlu, geçtiğimiz 5 yıl içinde 400'e yakın kişinin hastalık tanısında DNA parmak izi yöntemini kullandıklarını ve izlerdeki değişime göre tedavi sürecinin planlandığını söyledi. Konuyla ilgili konuşan Sarıoğlu, "Bazı tümörlerde DNA parmak izi değişiyor. Bu mekanizma ile gelişen tümörlerin daha iyi seyrettiğini tespit ettik, ayrıca bu hastalara gereksiz tedavi uygulanmıyor ve hastalar daha az ilaç kullanıyor. Kanser hastalarının yeni umudu olan immünoterapi de bu tümörlerde daha etkin" dedi.

Gelişen teknolojinin ve bilimin ülkemizde de değerlendiriliyor olduğunu görmek bizim için de muazzam. Kanserin ve türlerinin yakın gelecekte hayatlarımızdan çıkmasını umuyoruz.