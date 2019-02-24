Kalın Bağırsak Kanseri Riskini Azaltan Gıdalar Açıklandı

Sağlıklı beslenmenin, insan hayatına sunduğu faydalar saymakla bitmez. Günlük yaşamlarımıza direkt olarak olumlu etkisi olan bazı besinlerin, ciddi hastalıklara yakalanma riskini de azalttığı bilimsel olarak açıklandı.

Çinli bilim insanlarının yaptığı araştırmaların sonucuna göre soğan, sarmısak ve pırasanın insan sağlığı üzerindeki etkisi çok büyük. Riskli bir kanser türü olan kalın bağırsak kanseri üzerine yapılan araştırmalarda, bu gıdaların kanserin gelişim riskini azalttığı yönünde veriler elde edildi. Kolorektal kanser adıyla da bilinen kanser çeşidi ile ilgili yapılan çalışma Asya-Pasifik Klinik Onkoloji Dergisi'nde yayımlandı.

Kalın bağırsak kanseri hastalığına yakalanan 833 hastanın katıldığı araştırmalarda, bu kişilerin yaş, cinsiyet ve yaşam koşulları dikkate alınarak bazı analizler yapıldı. Elde edilen veriler daha sonra, benzer şartlara sahip sağlıklı kişilerin verileri ile karşılaştırıldı. Beslenme alışkanlıklarındaki farklılıkların, hastalık konusunda ciddi bir etkisi olduğunu gözlemleyen bilim insanları, özellikle soğan, sarımsak ve pırasada bulunan bileşenlerin kalın bağırsaktaki kötü huylu tümörün gelişim riskini azaltmaya yardımcı olduğunu açıkladılar.

Soğan tüketiminin oldukça yüksek olduğu yetişkinlerde, bu besini tüketmeyenlere oranla kolorektal kanser gelişiminin yüzde 79 daha az gözlendiğini açıklayan bilim insanları, yaşam tarzı değiştirilerek ciddi hastalıkların önüne geçilebileceğini ispat etmiş oldular.