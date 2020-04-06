Balina Köpek Balığının Yaşı Karbon-14 Yöntemi İle Belirlendi

Gezegendeki varlıklarını 440 milyon yıldır sürdüren köpek balıkları, olağanüstü güçleri ve gizemli genetik yapıları nedeniyle her zaman ilgi odağı olmuştur. Ölü bir balina köpek balığını radyoaktif karbon izotopu yöntemi ile inceleyen araştırmacılar, çok önemli bulgular elde etti.

Balina köpek balıklarının gerçek yaşını, ilk kez 1950'lerde atom bombası testleri sırasında atmosferde oluşan radyokarbon serpintisi yardımıyla hesaplayan bilim insanları, bu gizemli canlıya dair çok çarpıcı bir araştırmaya daha imza attı. Frontiers in Marine Science dergisinde yayınlanan yeni bulgular, nesli tükenmekte olan bu canlıların uzun ömürlü olduğu teorilerini destekliyor gibi görünüyor.

Çalışmanın yazarlarından bir olan Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden Dr. Mark Meekan, “Çalışmamız, yetişkin köpek balıklarının gerçekten büyük yaşlara ulaşabileceğini ve uzun ömürlerinin muhtemelen türünün bir özelliği olduğunu gösteriyor” dedi.

Önceki araştırmalar, balina köpek balıklarının 100 yaşına kadar yaşadığını göstermişti

Biyologlar, oldum olası balina köpek balıklarının yaşını belirlemekte zorlanmışlardır. Nedeni ise bu canlıların, yaş tayini hakkında bilgi almak için kullanılan ‘otolit’ adındaki kemikli yapılardan yoksun olmaları. Bunun yerine, yaşla birlikte arttığı düşünülen farklı bantlar veya halkalar içeren omurlara sahip olan balina köpek balıkları, denizlerdeki en büyük balık türleri arasında geliyor.

Uzunlukları 5.5 metre ile 10 metre arasında değişen balina köpek balıkları hakkında daha fazla şey öğrenmek isteyen uluslararası bir araştırma ekibi, Soğuk Savaş sırasında yaşanan nükleer silahlanma yarışının ‘radyoaktif mirasından’ yararlandı.

1955 ve 1963 arasında yapılan atom bombası denemeleri, atmosferdeki Karbon-14 adı verilen bir izotop miktarını iki katına çıkardı. Gezegendeki her bir canlı tarafından emilen Karbon-14, arkeologlar ve tarihçiler tarafından arkeolojik eserlerin yaşını belirlemede kullanılan bir radyoaktif element olarak biliniyor.

Pakistan ve Tayvan'da keşfedilen iki ölü balina köpek balığının büyüme halkalarındaki Karbon-14 seviyelerini ölçen araştırmacılar, halkaların ne sıklıkta oluştuğunu gözlemledi. Yapılan analiz, doku örneği alınan balina köpek balıklarından birinin 50 yaşında öldüğünü ortaya koydu. Bilim insanları tarafından keşfedilen en yaşlı köpek balığı ise 392 yaşındaydı. 5.5 metre uzunluğunda olan canlı, Kuzey Atlas Okyanusu'nda bulunmuştu.