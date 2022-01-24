Karbondioksit Emilimi Yapan Mekanik Ağaçlar Geliştirildi

Arizona Eyalet Üniversitesindeki araştırmacılar, ortamdaki havadan karbondioksit emebilen mekanik bir ağaç geliştirdi. Bu mekanik ağaçlar dünyanın ilk pasif doğrudan hava yakalama teknolojisi olacak.

İklim değişikliği, küresel ısınma ve ozon tabakasının delinmesi gibi birçok Dünya ve doğa probleminin sebebi biz insanlarız, kurtarıcısı ise yine doğa. Daha spesifik olmak gerekirse ağaçlar. Ormanları. ve doğal kaynakları yok ederek dünyadaki karbondioksit dengesini bozuyoruz. Bilim insanları da organik ağaçlardan ümidi kesmiş gibi zira bilim insanlarının planı mekanik ağaçlar yapmak.

Karbondioksit emilimi üzerinde uzmanlaşan Arizona Eyalet Üniversitesi profesörü Klaus Lackner, yaptığı yeni bir röportajda tasarladığı mekanik ağaçlarının karbondioksit emilimi yapabileceğini ve iklim değişikliğinin etkilerinden insanları kurtarabileceğini belirtti.

Günde bin ton karbondioksit emilimi yapan çiftlikler kurulacak

Lackner, mekanik ağaçlarının çalışmasını şöyle anlatıyor: Bu mekanik ağaçlar, kimyasal reçineye bulanmış disklerden oluşan birer uzun dikey kolon ve çapları yaklaşık 1,5 metre. Disklerin arasında 5’er santimetre bulunuyor. Bu disklerin arasından hava geçtikçe diskler karbondioksiti emiyor ve 20 dakika sonra tamamen doluyorlar Diskler dolduktan sonra altta bulunan varillere düşüyor ve daha sonra su ve buharla karbondioksitin çıkartılması ve kapalı bir ortamda saklanması şeklinde işlem görüyorlar.

Temmuz 2021'de üniversite, Lackner'ın karbondioksit emilimi yapan mekanik ağaçlar üzerinde çalışması için 2,5 milyon dolar fon aldığını duyurdu. Lackner, günde 1.000 ton karbondioksit emebilecek üç çiftlik planlıyor ve bu çiftliklerden ilki bu yıl Nisan ayında hizmete açılacak.