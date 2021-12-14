SpaceX, Atmosferdeki Karbondioksiti Yakıt Olarak Kullanacak

SpaceX kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda SpaceX'in atmosferdeki karbondioksiti roket yakıtı olarak kullanacağını açıkladı. Musk, bunun Mars için de önemli olacağını belirtti.

Çağımızın en büyük sorunlarının başında gelen küresel ısınma, her geçen gün geleceğimizi tehlikeye atmaya devam ediyor. Hükümetler, geç de olsa Dünya’nın geleceğini kurtarmak için yeni yeni fedakarlıklar yapmaya başlasa da birçok bilim insanına göre bu kararlar için geç kalındı ve artık bir uçurumun tam anlamıyla eşiğine gelindi.

Dünya’da ani bir değişiklik olmadığı sürece küresel ısınmanın şiddetini giderek daha fazla hissedeceğimiz söylenirken küresel ısınmayla mücadele için çeşitli girişimler ve şirketler de harekete geçti. Bugüne kadar bu konuda birbirinden yaratıcı ve etkili projeler gördük. Bu projeler arasına katılan yeni bir projeyse SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk tarafından paylaşıldı.

SpaceX, karbondioksiti roket yakıtı yapacak

SpaceX CEO’su Elon Musk, gece saatlerinde yaptığı paylaşımda Dünya atmosferindeki karbondioksiti roket yakıtı olarak kullanacakları bir program başlattıklarını açıkladı. Musk, program hakkında herhangi bir detay paylaşmazken bu programın “Mars için de önemli olacağını” belirtti. Musk, “İlgileniyorsanız lütfen programa katılın.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

SpaceX’in Falcon 9 roketi ve uzay görevlerinde kullanılan çoğu roket, yakıt olarak kerosen isimli bir petrol türevini kullanıyor. The Guardian’ın haberine göre uzaya çıkan her bir roket, yukarı atmosfere 300 ton karbondioksit götürüyor ve bu karbondioksit, atmosferde yıllarca kalıyor. Musk’ın paylaşımından anladığımız üzere SpaceX, bu durumu tersine çevirmek istiyor.

Musk, daha önce XPrize Carbon Removal isimli 100 milyon dolar ödüllü bir teknoloji yarışması başlatmıştı. Yarışmanın amacı, karbondioksiti yok edebilecek bir teknolojinin geliştirilmesiydi. Yarışma halen devam ediyor. Bir kazananın belirlenmesi için de geliştirilen teknolojide her yıl 1.000 ton karbondioksiti yok etme kriteri aranıyor. Yarışmanın kazananı, 4 yıl sonra belirlenecek.