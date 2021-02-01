Karşıyaka Spor Kulübü'nün geçtiğimiz aralık ayında ilk kez satışa sunduğu Karşıyaka Token'lerin ikinci faz satışları başladı. 15 milyon adet olarak satışa sunulan tokenlerin fiyatı, 40 kuruş olarak belirlendi.

Özellikle de son birkaç yıldır hayatımızın bir gerçeği olan kripto para birimleri, çeşitli sektörler tarafından da önemseniyor. Bu bağlamda kripto paraları önemseyen sektörlerden bir tanesi de futbol. Bugüne kadar çeşitli futbol klüpleri, kendi tokenlerini piyasaya sürdüler. Bu futbol klüplerinden bir tanesi de Karşıyaka Spor Kulübü ve takım şimdi, ikinci faz satışlarını resmen başlattı.

Karşıyaka Spor Kulübü, taraftarları için oluşturduğu token projesini, Bitci Teknoloji ile hayata geçirdi. 19 Aralık 2020 tarihinde de ilk kez satışlara başlayan kulüp, 10 milyon adet tokeni 30 kuruş karşılığında satmaya çalışmıştı. Taraftarlardan görülmemiş ilgi gören kulüp, bu tokenlerini sadece 12 gün içinde tüketti. Hal böyle olunca da çalışmalarına hız veren Karşıyaka Spor Kulübü, taraftar tokenleri için yeniden satışa başladı.

Karşıyaka Token'in satış fiyatı, 40 kuruş olarak belirlendi

Karşıyaka Spor Kulübü'nün bugün piyasaya sürülen taraftar tokenleri, 15 milyon adetle sınırlandırıldı. Takıma gönül verenler, bu tokenlere Bitci.com ya da Karşıyaka S.K. uygulaması üzerinden sahip olabiliyorlar. Ancak Karşıyaka Token'lerden satın almak istiyorsanız, elinizi çabuk tutmanızı tavsiye edebiliriz. Zira tokenler, her an tükenebilirler.

Karşıyaka Tokenler, şu an için herhangi bir borsada işlem görmüyorlar. Haliyle bu tokenleri sadece Karşıyaka Spor Kulübü'nün imkan verdiği ölçüde harcayabiliyorsunuz. Ancak bu tokenlerin borsaya sokulması planlanıyor. Bu da aralık ayında 30 kuruştan alan ve zaten karda olan yatırımcının, ilerleyen süreçte daha fazla kar edebileceği anlamına geliyor. Ancak bu sürecin ne zaman tamamlanacağı şu an için bilinmiyor.