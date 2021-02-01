Yasal kargaşalar ortasında değeri 0,24 dolara kadar kadar gerileyen Ripple (XRP), bugün ise 0,59 dolardan işlem görerek değerini ikiye katlamış oldu. Analistler, artışın bir süre daha devam etmesini öngörüyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple Labs Inc. hakkında dava açması ve kripto para borsalarının işlemleri bir bir durdurması sonrası XRP, tarihi bir değer kaybı yaşamıştı. Ancak Ripple için kötü günler geride kalmış olabilir. Son günlerdeki performansına baktığımızda XRP’nin değerini ikiye katladığını görüyoruz.

0,30 dolar seviyelerine düştükten sonra bir kırılma yaşayan ve yükselişe geçen Ripple, 0,59 dolar seviyelerine çıkmış durumda. Usta kripto para analisti Aayush Jindal, XRP/USD paritesinin günlük grafiğinde 0,5000 dolar civarında dirençle büyük bir düşüş eğilimi çizgisinin üzerinde bir kırılma olduğunu, yakın vadede istikrarlı bir şekilde 0.650 $ ve 0.680 dolar direnç seviyelerine doğru yükseleceğini ifade etti.

Kısa bir dönem de olsa 0.240 dolar seviyesine kadar düşen Ripple, şu anda 0,500 doların oldukça üzerinde işlem görüyor ve 100 günlük basit hareketli ortalamada. Tartışmalı kripto para birimi, ilk önemli direnç olarak gösterilen 0,642 dolar seviyesine yakın bir konumda bulunuyor.

Tahmin edebileceğiniz üzere kripto para birimlerinin ne yönde eğilim göstereceğini tahmin etmek çok kolay değil. Ancak Coinkolik tarafından aktarılan bilgilere göre XRP olumsuz bir düzeltmeye başlarsa, 0,5500 dolar civarında sabit kalması muhtemel. İlk büyük destek, 0.5200 dolar seviyesine yakın. Ana destek, 0.500 dolar seviyesine ve kırılan trend çizgisine yakın olabilir. Fiyat 0.500 doların üzerinde kalmazsa, 0.400 dolarlık destek bölgesine doğru olumsuz bir uzantı olabilir.