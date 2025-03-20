Apple, Apple Watch’un ekranını katlanabilir hale getirmeyi ve cihazı dahili kamera ile donatmayı planlayan bir patent başvurusu yaptı.

Apple, katlanabilir ekranlı bir Apple Watch üzerinde kafa yoruyor gibi görünüyor. Ortaya çıkan yeni bir patent başvurusu, saatin ekranının genişletilebilir olmasını sağlayan bir tasarımı gözler önüne seriyor. Yani gerektiğinde geniş bir ekrana sahip olup işleri daha rahat halledebilir, işiniz bitince de saati kompakt hale getirebilirsiniz. Apple’ın hedefi de tam olarak bu: Apple Watch’u iPhone’a daha az bağımlı hale getirmek.

Apple, Apple Watch’un ekranını katlanabilir hale getirmek için yeni bir patent başvurusunda bulundu. İşte yeni patent başvuru ile ilgili detaylar!

Görüntülü görüşme için Apple Watch’a dahili kamera geliyor

Apple’ın patent başvurusunda, saatin ekranının menteşeli bir mekanizma ile genişletilebileceği ifade edildi. Aynı zamanda ekranın kaydırılarak açılabileceği alternatif bir tasarımın da değerlendirildiği aktarıldı. Kullanıcıların, ekranı büyüterek video görüşmeleri yapabileceği, oyun oynayabileceği veya internette gezinebileceği belirtilirken, günlük kullanımda ise ekranın kompakt hale getirilebileceği vurgulandı.

Patent başvurusunda, Apple Watch’un kendi kamerasına sahip olacağı bilgisi paylaşıldı. Belgelerde, biri dış ortamı görüntülemek için dış kamera, diğeri ise video ve konferans görüşmeleri için iç kamera olmak üzere iki farklı kamera tasarımının önerildiği ifade edildi. Apple Watch’u görüntülü aramalar için daha işlevsel hale getireceği aktarıldı.

Apple’ın her yıl yüzlerce patent başvurusu yaptığı ve bunların tamamının ürün olarak piyasaya sürülmediği biliniyor. Ancak söz konusu patentin, Apple Watch’un gelecekte daha bağımsız bir cihaza dönüşebileceğine işaret ettiği ifade edildi. Katlanabilir bir modelin üretilmesi durumunda ise fiyatının mevcut modellere kıyasla daha yüksek olacağı öngörüldü.