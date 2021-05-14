Katy Perry, Pokemon'un 25. yıldönümü kutlamalarının bir parçası olarak Pikachu temalı bir şarkı yayınladı. Electric adlı şarkıda bol bol Pikachu görüyoruz...

Bu bilgi, çocukluğunu 90'larda yaşamış ben değil pek çok okuyucumuzun kendini yaşlı hissetmesine neden olacak olsa da dünyanın en ikonik video oyun ve çizgi dizilerinden biri olan Pokemon, bu yıl piyasaya sürülmesinin 25. yıldönümünü kutlayacak.

Capitol Records, Pokemon'un 25. yıldönümüne özel olarak bu sonbaharda bir derleme albüm piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve söz konusu albümün bir parçası olacak dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, derleme albümün yeni single parçası "Electric"i yayınladı.

Adından da anlayabileceğiniz gibi Electric şarkısı, özellikle Pokemon çizgi dizisiyle büyük bir hayran kitlesine kavuşan ve bugün bile çoğu kişinin favori pokemonu olan Pikachu'yu merkezine alıyor. Raya ve Son Ejderha filminin de yönetmeni olan Carlos Lopez Estrada'nın yönetmenliğini yaptığı klipte Pikachu ile Katy Perry'yi bir arada görüyoruz.

Katy Perry - Electric şarkısının klibini hemen aşağıdan izleyebilirsiniz