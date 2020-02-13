Kayıp Bir İnsan Türüne Ait İpuçları Bulundu

Günümüzden yarım milyon yıl önce Afrika’da yaşamış ve DNA örnekleri bulunamayan bir insan türüne ait yeni bulgular elde edildi. Yapılan çalışmalarda, hala yaşayan bazı insan topluluklarında bu insan türüne ait genler olduğu keşfedildi.

Kaliforniya Üniversitesi’nden bilim insanları, “hayalet tür” olarak tanımlanan bir insan türünün genleri hakkında yeni bilgilere ulaştılar. Araştırmacılar, kayıp insan türünün genlerine, hala Batı Afrika’da yaşayan bazı toplulukların genlerinde rastladılar.

İnsan türleri ile ilgili daha önce yapılan çalışmalarda modern insan türü olan Homo sapiens’lerin Afrika’dan göç ettikten sonra Neandertal’ler ve Denisovan’larla ilişkiye girerek melezlendiğini gösteriyor. Ancak göç eden insan topluluğunun bir kısmı Afrika’da yaşamaya devam etti. Geride kalan bu insan türünün genleri ile ilgili olarak fazla bir bilgi elimizde yok.

Kaliforniya Üniversitesi’nden Sriram Sankararaman ve Arun Durvasula, “hayalet insan türü”nün genlerini tespit etmek için 405 Batı Afrika genomunu, Neandertal ve Denisovan genleri ile karşılaştırdılar.

Araştırmacılar, “hayalet insan türü”nün genlerini tespit etmek için Nijerya’da yaşayan Yoruba, Sierra Leone’de yaşayan Mende ve Nijerya ve Gambiya’nın batı bölgelerinde yaşayan Esan halklarının eski ve yeni gen segmentlerini incelediler.

Bilim insanları, Yoruba, Mende ve Esan halklarının genlerini Neandertal ve Denisovan’ların genomları ile karşılaştırdılar. Araştırmanın sonucunda Batı Afrika’da yaşayan bu halkların eski genlerinde Neandertal ve Denisovanların gen varyasyonlarından farklı gen varyasyonlarına rastlandı. Uzmanlar Yoruba, Mende ve Esan halklarının genlerinin yüzde 2 ile yüzde 19’unun eski gen gruplarından geldiğini düşünüyorlar.

Afrika’nın sıcak iklimi DNA bozulmasına neden olduğu için “hayalet insan türü”nün genlerinin bir örneği yok. Uzmanlar da ellerinde kemik ya da DNA örneği olmadığı için çalışmadan elde ettikleri bulguların kesin olmadığını söylüyorlar.

“Hayalet insan türü” olarak bahsedilen insan türünün günümüzden 360 bin ile bir milyon yıl önce Neandertal’ler ve modern insanların atalarından koptuğu düşünülüyor. Kayıp insan türünün 124 bin yıllık bir zaman diliminde Afrika’da toplulukların ataları ile melezlendiği de tahmin ediliyor.