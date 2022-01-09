Temel İhtiyaç Ürünlerinde KDV İndirimi Açıklaması

AKP ekonomi kurmayları, KDV'de 'sadeleşme' yapılacağını açıkladı. Sadeleşmeyle birlikte bazı temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde de indirim görüleceği kaydedildi.

Hem dar gelirlileri hem de sektörü rahatlatmak adına ekonomide yeni bir adım atılıyor. AKP’nin ekonomi kurmaylarınca açıklandığı üzere bundan 37 yıl önce çıkarılan Katma Değer Vergisi’nde (KDV) indirim ve sadeleşmeye gidiliyor.

Bir süredir Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın gündeminde olan temel gıda ve ihtiyaçlardan kesilen KDV’nin sadeleştirilmesinin hızlandırılması ile birlikte bazı ürünlerin fiyatlarında da indirim görüleceği ifade ediliyor. KDV’deki oranların sadeleştirilmesi, iade süreçlerinin hızlandırılması, gıda ve temizlik ürünleri gibi ürün ve hizmetlerinden alınan bu verginin kaldırılması için yapılacak olan düzenlemenin kısa bir süre sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Perakende ve toptan satışlarda farklı oranlar yerine 'tek oran' uygulanması hedefleniyor

Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “KDV’de devrim geliyor” diyerek bu değişikliğin sinyallerini vermişti. AKP ekonomi kurmayları da mal teslimi ve hizmette uygulanan yüzde 18, yüzde 8 ve yüzde 1’lik KDV oranlarının sadeleştirilmesi ve tek bir orana düşürülmesi formülü üzerinde durulduğunu aktardı.

Bunun olması halinde perakende satışlar için üç farklı oran yerine tek oran, toptan satışlarda da farklı oranlar yerine tek KDV uygulanabileceğini ifade eden yetkililer, “Burada sadeleştirmeye gidilmesi ile bazı beyannameler de birleştirilmiş olacak. Yüzde 18 olan üst sınırın düşürülmesi de gündeme gelebilir. Bazı kalemlerde KDV’nin tamamen kaldırılması söz konusu olacaktır” ifadelerini kullandı.

Buna ek olarak yetkililer; temel gıda ve ihtiyaçlardan alınan KDV’nin kaldırılmasının gerçekleşmesi ile bazı ürünlerin fiyatlarında da rahatlama görüleceğini kaydetti. Konuya dair AKP MKYK üyesi Burhan Sakallı, “Katma Değer Vergisi’nde sadeleştirme ve indirime gidiliyor. Bu indirim etiketlere de yansıyacak” şeklinde konuştu.

Öte yandan KDV’nin düzenleneceği ve kaldırılacağı ürünlerin hangileri olacağına dair Maliye Bakanlığı’nın analizleri devam ediyor. Yetkililer, en başta ihracatçılar olmak üzere sektörlerin KDV iadelerine dair sürecin hızlandırılmasıyla şirketlerin finansman derdinin de çözüme ulaşmasını amaçlıyor.