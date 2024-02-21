Her kedi ebeveyni, bir kedi sahibi olmanın ne kadar özel bir deneyim olduğunu bilir. Bu içerikte önerdiğimiz ürünler sevimli dostunuzun ve sizin hayatını kolaylaştıracak.

Resmen çocuğumuz haline gelen kedilerimizin sağlığı ve mutluluğu her zaman öncelikli. E hâl böyle olunca ailemizin bir parçası olan kedilerimizi mutlu etmek ve onların yaşam kalitesini arttırmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz.

Biz de Webtekno olarak minik dostlarımızın rahatı, sağlığı ve eğlencesi için kullanabileceğiniz ürünleri sizler için seçtik.

Kedinizin su içme deneyimini iyileştircek Xiaomi Smart evcil hayvan çeşmesi:

2 litre kapasitesi olan Xiaomi Akıllı Evcil Hayvan Çeşmesi, oksijenli akan su özelliğiyle minik dostunuz için doğal bir su içme seçeneği sunuyor.

Klasik su kaplarının kirlenmesi ve bazen unutulması sebebiyle oluşabilecek böbrek ve üriner sistem rahatsızlıklarının önüne geçiyor.

Uygulama üzerinden kontrol edilebilen bu ürün, su eklenmesi ya da filtrenin değiştirilmesi gerektiğinde telefonunuza bildirim de gönderiyor!

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Minik dostlarımızın mama saatleri Yasomi Mk6 kedi ve köpek besleyici sayesinde hep düzenli olacak!

“Turşihan koş bir tanem rızık zamanı” da dese tam olacak bu ürün 6 litrelik kuru mama kapasitesi ve zaman ayarlı besleme moduyla kedinizin düzenli bir şekilde beslenmesini sağlar.

Ayrıca, 1.56 mm'lik lensi ile 85 dereceye kadar görüş açısı sağlayan kamerasıyla evcil dostunuzu uygulama üzerinden takip edebilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kedi kumu temizleme konusunda sorun yaşayanların vazgeçemeyeceği Ubtech Smart Ucat C10 Pro+ kameralı akıllı kedi tuvaleti:

Kedi kumu temizlemek oldukça tatsız bir iş orası su götürmez bir gerçek. Ubtech Smart Ucat C10 Pro Kameralı Akıllı Kedi Tuvaleti her boyutta kediye uygun yapısıyla kum temizleme sorununa yenilikçi bir çözüm getiriyor.

Tek bir tuşla tüm tuvaleti temizleyen bu ürün atıkları haznesindeki poşette topluyor ve sizlere yalnızca kirli poşeti temiziyle değiştirmek kalıyor.

Uygulaması sayesinde uzaktan görüntüleme yapmaya imkân tanımasına ek olarak, 6 farklı minik dostunuzu cihaza uygulama üzerinden tanıtarak minik dostlarınızın tuvalet alışkanlıklarını takip etme imkânı da sunar.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kediniz dışarıya çıktığında rahat etsin istiyorsanız Miapet evcil hayvan taşıma çantası bu sorunu çözüyor.

42x22x33 cm boyutlarında olan Miapet evcil hayvan taşıma çantası, genişletilebilen fileli kısmı sayesinde patili dostlarımızın dışarıda geniş bir alanda rahat etmesini sağlıyor.

Ayrıca sırt çantası şeklinde tasarlanması da evcil dostumuzu veteriner ziyaretlerine daha rahat taşımamıza olanak sağlıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Tırnak kesme girişimleriniz bir savaşa dönüşüyorsa bu ürün işinizi bayağı bir kolaylaştıracak. Kawehiop elektrikli evcil hayvan tırnak törpüsü:

Kedilerin tırnağını kesmek oldukça zor olabiliyor. Sizin minik dostunuz da tırnak kestirmekten hiç hoşlanmıyorsa ve genelde bu girişimleriniz tırmalanarak bitiyorsa bu elektronik tırnak törpüsü oldukça işinizi kolaylaştıracak.

Kedi ve köpekler için kullanılabilen bu ürün, tırnağı kesilecek evcil hayvanın boyutuna uygun olacak iki tarafa sahip.

Otomatik olarak dönen törpü başlığı sayesinde çok hızlı bir şekilde minik dostunuzu incitmeden tırnaklarını kesebilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Pugalo petek yatağı ile kedinize soğuk kış aylarında sıcacık yatabileceği bir yer sunabilirsiniz.

Kalorifer peteğine geçirilen ve yumuşak polar yastığı bulunan bu yatağa sıcağı seven minikleriniz bayılacak.

Ayrıca yerden yüksekte olması da yerde değil de biraz daha yükseklerde uyumayı seven kedilerin bayağı bir hoşuna gidecek.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Oyuncu bir kediniz varsa bu uzaktan kumandalı oyuncağa bayılacak!

Enerjisi tükenmeyen ve oyun oynamaya bayılan bir kediniz varsa bu uzaktan kumandalı kedi oyuncağı kedinizi çok mutlu edebilir.

Uzaktan kumanda ile 15-20 metre menzilde kontrol edilen ve akıllı modu ile karşısına çıkan engelleri algılayan bu oyuncak ile patili dostunuza alışılmışın dışında bir eğlence deneyimi sunabilirsiniz. Ayrıca kedinizin ona dokunduğunu anlayıp yön değiştiren bu oyuncak 5 dakika içerisinde bir etkileşime girilmediğinde otomatik olarak kendini beklemeye alıyor ve bu sayede “Pili çabuk biter mi?” kaygısının önüne geçiyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Catit PIXI interaktif kedi oyuncağı ile kediniz hem eğlenip hem öğrenecek.

Bir hacıyatmaza benzer şekilde çalışan bu oyuncak, kediniz ona vurdukça sağa sola sallanarak içine koyduğunuz ödül mamalarını etrafa saçar.

Kedinizin yaptığı hareketleri ödüllendiren bu oyuncağa ve içinden çıkan tatlı sürprizlere kediniz bayılacak.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz

Sevimli dostlarının yumuşacık tüylerini bakımsız bırakmak istemeyenlere, Pakeway evcil hayvan tarağı:

Her ne kadar kedilerimizi çocuğumuz gibi sevsek de tüyleri evin temizliği konusunda bayağı bir problem olabiliyor ama kedilerimizi düzenli taradığımızda evdeki kedi tüyü probleminin önüne geçmek mümkün.

Evcil hayvanların derisine ve tüylerine uygun üretilmiş bu tarak ile kedinizin canını yakmadan tüylerinin bakımını yapabilir, tek tuşla ise tarakta biriken tüyden kurtulabilirsiniz. Kedinizden bir yavru kedi kadar tüy çıkarsa şaşırmayın ama!

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kedinizi şımartmak istiyorsanız ona bir masaj köşesi alabilirsiniz.

Biliyoruz ki tüm kedilerin ortak özelliklerinden biri köşelere yüzlerini sürtmeyi sevmesi.

Bu masaj köşesini kedinizin boyutunda bir köşeye kolayca monte etmeniz yeterli. Sonra geriye, minik dostunuzun bu köşenin keyfini çıkarmasını izlemek kalıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

"Ya kedim kaybolursa?" sorununa çözüm bulan Airtagli kedi tasması:

Airtag yuvalı kedi tasması sayesinde, tasmaya yerleştireceğiniz Airtag ile kedinizin evi terk etmesi durumunda yerini kolayca tespit edebilirsiniz.

Tabii siz yine de bu tasmaya güvenip minik dostunuzu başı boş bırakmayın!

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

"Minik dostuma başka ne alsam?" diyorsanız: