Kediniz Solak Olabilir mi? Hangi Patisini Daha Çok Kullandığını Cinsiyeti de Belirleyebilir!

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Beraber yaşadığımız kedilerimizin hareketlerini izlemek çoğu zaman eğlenceli. Peki, oyuncağa uzanırken ya da mama kabına doğru hamle yaparken hangi patisini daha baskın kullandığına hiç dikkat ettiniz mi?

Bu bir tesadüf gibi görebilirsiniz ancak bilimsel bazı çalışmalar kedilerin de sol ve sağ elini kullandığını ortaya koyuyor.

Ayrıca bu durum, cinsiyete göre de değişiyor. Bakalım sizin kediniz hangi patisini daha fazla kullanıyor.

Kedilerin pati tercihi neye göre belirleniyor?

solak kedi

Kediler de tıpkı insanlar gibi lateralizasyon yani beynin bir yarısının diğerine göre belirli bir görevde baskın olma durumunu yaşıyor. İnsanlarda bu durum el, ayak, göz ve kulak gibi durumlarla ilişkiliyken kedilerde de benzer bir durum söz konusu. Onlar ise patilerini bu duruma göre daha çok kullanıyor.

Birçok çalışma, kedilerin "hangi patisini" tercih ettiklerini belirlemek için basit deneyler yapıyor. Örneğin, bir oyuncağa ulaşmaya çalışırken ya da bir kutudan yiyecek alırken kedinin hangi patisini kullandığı kaydediliyor.

Yapılan araştırmalar, kedilerin yaklaşık üçte birinin sağ elini kullandığını, üçte birinin solak ve geri kalanının çift elini eşit derecede kullandığını gösteriyor.

Cinsiyete göre de değişiyor mu?

kediniz hangi elini kullanıyor

Araştırmalar, kedilerin pati tercihinin rastgele değil, cinsiyete bağlı olabileceğini de düşünüyor. Queen’s Üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre dişi kediler daha çok sağ patisini, erkek kediler ise sol patisini tercih etme eğiliminde.

Bunun, beyin yapılarındaki hormonal farklılıklarla ilişkili olabileceği düşünülüyor.

Bundan ne anlamalıyız?

kediler solak mı

Beyninin hangi bölümünü daha çok kullandıklarıyla ilgili de olduğundan asla kedinizi daha yakından tanıyabilirsiniz. Bilgiyi işlemek için sağ yarım kürelerini kullanan sol uzuvlu hayvanlar, tam tersi hayvanlara göre daha güçlü korku tepkileri veriyor ve agresif çıkışlar yapabiliyorlar, stresli durumlarla daha kötü başa çıkabiliyorlar.

Yani eğer kediniz solaksa onu daha kaygılı hâle getirebilecek durumlardan kaçınmanız gerekiyor.

Kedinizi gözlemleyin!

kedi ve kutu

Kedinizin solak olup olmadığını anlamak için ona bir oyuncak sunabilir, ödül mamasını dar bir kutunun içine yerleştirerek nasıl ulaşmaya çalıştığını izleyebilirsiniz. Birkaç tekrardan sonra kedinizin baskın patisini kolayca tespit edebilirsiniz.

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