Kemiğe Dönüşen Jel Şeklinde Biyomürekkep Geliştirildi

New South Wales Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, vücuda girdiğinde kemiğe dönüşen ve canlı hücreler içeren bir biyolojik mürekkep geliştirdi. Yeni mürekkep, insan vücudu dışında kemik üretimi gereksinimini ortadan kaldırabilir.

Günümüzde teknolojinin hızlı ilerleyişiyle sağlık konusunda da yeni bir çağa yavaş yavaş geçmeye başladık. Bu yeni çağda vücudumuzdaki organları ve dokuları yeniden oluşturacak, haliyle daha sağlıklı bir yaşam elde edeceğiz. Hedefe ulaşmaktaki en büyük yardımcılarımızdan biriyse üç boyutlu baskı teknolojisi olacak.

Bugüne kadar üç boyutlu baskı teknolojisiyle çeşitli organların yapılabildiğini görmüştük. Ancak yeni yapılan bir çalışmayla birlikte daha önce yapılamayan bir şey yapıldı ve canlı hücrelere sahip kemik üretiminin önü açıldı. New South Wales Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, "hücre süspansiyonlarında seramik çok yönlü baskı (COBICS)" isimli yeni bir biyolojik mürekkep üretti.

Vücut içinde kemik üretimi:

Bilim insanları bundan önce sentetik kemikler oluşturmakta bir sorun çekmiyorlardı. Fakat bu kemiklerin içindeki canlı hücreler, üretilen sentetik kemiğe uyması umuduyla doktorlar tarafından sonradan ekleniyordu. İşte yeni yöntem bu sorunu ortadan kaldırmayı başardı.

COBICS isimli biyolojik mürekkep, kalsiyum fosfat içeriyor ve oda sıcaklığında jel kıvamına sahip oluyor. Mürekkep, sıvıya maruz kaldığında sertleşerek gözenekli bir yapı oluşturuyor. Yani doğal kemiğe benzer bir hâle bürünüyor. Üstelik mürekkep, yeni kemiğin gerekli olduğu hastanın vücuduna doğrudan aktarılıyor. Hücreler, mürekkep sertleştikçe oluşan kemikle bütünleşiyor. Dolayısıyla uyum arama sorunu da ortadan kalkıyor.

COBICS'in geliştiricilerinden Iman Roohani, paylaşılan basın açıklamasında insan vücudu dışında kemik üretimi gereksinimini ortadan kaldıracak potansiyele sahip olan yeni biyolojik mürekkebin, biyolojik bir ortamda toksik olmayacak şekilde formüle edildiğini açıkladı. Bununla birlikte mürekkebin yalnızca vücut sıvılarına maruz kaldığında aktifleştiğini ekledi.

Çalışmanın ilerleyen safhalarında araştırmacılar, hayvanlar üzerinde yapacakları testte 3 boyutlu baskıyla üretilen kemiklerdeki canlı hücrelerin işlemden sonra büyümeye devam edip etmeyeceğini inceleyecek. Sonucun olumlu çıkması halinde COBICS tekniğinin travma, kanser veya diğer hastalıklar nedeniyle kemik hasarı olan hastaları tedavi etmek için kullanılabileceği öngörülüyor.