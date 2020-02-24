Kia’nın ABS modülünde yer alan bir sorun nedeniyle aracın elektronik devrelerinde yaşanan kısa devre, araç çalışmıyor bile olsa Sorento ve Sedona modellerinde yangın çıkmasına neden oluyor. Kia bu sorunun yer aldığı araçları geri çağırdı.

Güney Koreli otomobil üreticileri, son dönemde elektronik aksamlarla ilgili sorunlar yaşıyor. Özellikle fren sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle araçların durduk yere alev alma riski olduğu belirtiliyor.

ABD Uluslar Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, 14 Şubat’ta Kia tarafından doldurulan bilgilendirme formlarıyla yaşanan güvenlik sorunundan haberdar edildi. Belli dönemde piyasaya çıkan Sorento ve Sedona modelleri için uyarılarda bulunuldu.

Araçlar çalışmasa bile alev alabiliyor:

Kia’ya göre 2007 ile 2009 arası üretilen Sorento ve 2006 ile 2010 arası üretilen Sedona minivanların yangın sorunu için ABS frenlerinin kilitlenmesini engelleyen modüller suçlanıyor. Bu parça, araç çalışmasa bile elektrik almaya devam ediyor.

Paylaşılan bilgilere göre modülde araç çalışmasa bile kısa devre olabiliyor ve kıvılcımlar meydana geliyor. ABS modülüne sürekli olarak elektrik gidiyor, bu da yangın riskinin araç çalışsa da çalışmasa da devam etmesi anlamına geliyor.

Kia, araçlarının fren modüllerinin uzun süre neme maruz kalmasının zaman içerisinde bu sorunu ortaya çıkardığını söylüyor. Benzer bir sorunu daha önce de Hyundai’de görmüştük. Bu otomobillerle benzer bir altyapıyla üretilen Elantra modelleri, neredeyse aynı olan sorun nedeniyle geri çağrılmıştı. O araçlardaki sorunlar daha sonra giderilmişti.

Kia sorunu çözecek:

Öte yandan bu araçların sahiplerinin korkmasını gerektirecek bir durum şu anda yok. Firma, hâlihazırda sorunun çözümünü bulmuş durumda. Araçlar servislere götürüldüğünde teknikerler ABS modülünde kısa devre gerçekleşmesine engel olacak bir parça yerleştirecek.

Kia’nın araçları geri çağırma süreci 10 Nisan’da başlayacak. Firma, araç sahiplerine mektup göndererek durumu bildiriyor. Daha önce Elantra sahibi olanlara ise mektuplar 3 Nisan’dan itibaren teslim edilecek. Şimdilik geri çağırma süreci yalnızca ABD’de gerçekleşecek gibi duruyor. Ülkemiz için ise şu anda böyle bir bildirim yok.