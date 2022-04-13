Sürekli Artan Konut Fiyatları Hakkında Bakandan Açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir yayında artan konut fiyatları hakkında açıklama yaptı. Kurum, ayrıca son dönemde gündemde olan, yabancı uyrukluların konut alımları ile ilgili de veriler sundu.

Türkiye'de son dönemde her şeyle birlikte konut fiyatları da sürekli artıyor. Hatta öyle ki geçtiğimiz günlerde yapılan bir paylaşım, Miami'deki bir villa ile Ümraniye'deki 3+1 bir apartman dairesinin aynı fiyatta oluşuyla dikkat çekmiş ve gündem olmuştu.

Ülkede özellikle büyük şehirlerde hem kira hem de satın alma bedelleri dudak uçuklatan seviyelere çıkmış durumda ve bu da haliyle tepkilere yol açıyor. İşte bu konulara ilişkin yeni bir açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Kurum'dan geldi. Kurum, katıldığı bir yayında konut fiyatlarındaki artışa ilişkin konuştu.

Artışın nedeni 'ham madde girdileri'

Kurum yaptığı açıklamada ''Konut fiyatlarındaki 3-4 kat artışların nedeniyse ham madde girdileriyle ilgili. Yoksa son 3-4 yıldır konutlarda bir artış söz konusu değildi. Hiçbir zaman afetlerde, alt gelir, orta gelir vatandaşlarımızın çaresiz kalması konusunda bir tavır sergilemedik. O yüzden sosyal konut ve kentsel dönüşüm faaliyetlerine devam edeceğiz. Kirada doğrudan bizim bir rolümüz yok. Arz-talebi dengelediğimiz zaman kiralarda istediğimiz seviye gelecektir" ifadelerine yer verdi.

Yaşanan artışla ilgili Kurum ayrıca "Geçen seneki satış bir önceki yıllara göre abartılacak bir artış değil" dedi ve "Yüzde 3'lük bir marj, bahsettiğimiz konutlardaki fiyat artışına bir etkisi yok" ifadelerini kullandı.

Artan konut fiyatlarının yaşanan enflasyon, kurun yüksek seviyesi gibi durumların yanında aynı zamanda 'yabancı yatırımcılar' olduğu söyleniyor ve bu konudaki tepkiler de artmış durumda. Kurum bu konuda da konuştu ve "Son 5 yıla baktığımızda 40-50 bin yabancıya satış söz konusu. Bu sene 1,5 milyon satış içinde 59 bin yabancıya konut satışı gerçekleşti" ifadelerini kullandı:

''Fırsatçılar var''

Kurum açıklamasında ayrıca konut fiyatlarındaki artışta da 'fırsatçıların' etkisi olduğunu belirterek "İşin içinde fırsatçılar var. Fırsatçılar yüzünden tüm sektörün itham etmek doğru değil. Araştırmalar yapılıyor ve tespit edilenlere gerekli yaptırımlar yapılıyor. Artışları biz bakanlık olarak, ilgili bakanlıklarımızla birlikte denetimlerimizi düzenli olarak yapıyoruz. Biz artışlarla ilgili ihracatı bile Kabine'de konuştuk" ifadelerine yer verdi.