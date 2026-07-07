Kızılay'da oyun bilgisayarı satın alabileceğiniz en iyi mağazaları keşfedin. Gaming PC fiyatları, hazır sistemler, toplama bilgisayar seçenekleri ve 2026 satın alma rehberi burada.

Ankara'nın teknoloji alışverişi açısından en hareketli bölgelerinden biri olan Kızılay, oyuncu bilgisayarı satın almak isteyenler için birçok alternatif sunuyor. Hazır gaming PC sistemlerinden özel toplama bilgisayarlara kadar farklı bütçelere hitap eden mağazalar sayesinde ihtiyaçlarınıza uygun sistemi kolayca bulabilirsiniz.

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Bu rehberde Kızılay ve çevresindeki güvenilir bilgisayar mağazalarını, bütçeye göre sistem önerilerini ve satın alma öncesinde dikkat edilmesi gereken detayları bulabilirsiniz.

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Kızılay'da Oyun Bilgisayarı Satın Alabileceğiniz En İyi Mağazalar - 2026

Kızılay Çarşı ve Çevresindeki Bilgisayar Satış Noktaları

Vatan Bilgisayar Kızılay

Telefon: 0312 425 55 55

Hazır oyuncu bilgisayarları, gaming laptoplar, ekran kartları ve bilgisayar bileşenleri satışı yapmaktadır.

Teknosa Kızılay

Telefon: 0850 222 55 99

Oyuncu bilgisayarları, monitörler ve çevre birimleri konusunda geniş ürün seçenekleri sunmaktadır.

İncehesap Ankara Satış Noktası

Telefon: 0850 255 01 01

Hazır gaming sistemler ve özelleştirilebilir oyuncu bilgisayarları konusunda hizmet vermektedir.

Ankara Bilgisayar Market

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Telefon: 0312 418 74 74

Toplama bilgisayar, donanım yükseltme ve oyuncu ekipmanları satışı gerçekleştirmektedir.

Çankaya ve Tunalı Hilmi'de Güvenilir Teknoloji Mağazaları

Nova Bilgisayar

Telefon: 0312 467 23 23

Gaming PC sistemleri, ekran kartları ve performans odaklı bilgisayar bileşenleri satışı yapmaktadır.

Arena Bilgisayar Ankara

Telefon: 0312 468 88 88

Hazır oyuncu sistemleri ve profesyonel bilgisayar bileşenleri konusunda hizmet vermektedir.

Techpoint Bilgisayar

Telefon: 0312 426 11 11

Oyuncu bilgisayarları, çevre birimleri ve sistem toplama hizmetleri sunmaktadır.

Bilişim Dünyası

Telefon: 0312 417 92 92

Gaming PC kurulumu, yükseltme işlemleri ve donanım satışı alanında faaliyet göstermektedir.

Büyük Zincir Mağazalar mı, Küçük Yerel Dükkanlar mı? Karşılaştırma

Büyük zincir mağazalar geniş ürün stoğu ve resmi distribütör garantisi avantajı sunar. Yerel bilgisayarcılar ise çoğu zaman daha esnek sistem toplama seçenekleri ve rekabetçi fiyatlar sağlayabilir.

Özellikle özelleştirilmiş oyuncu sistemi isteyen kullanıcılar için yerel mağazalar daha fazla alternatif sunabilmektedir.

Bütçeye Göre Kızılay'da Oyun Bilgisayarı Seçenekleri - 2026

20.000 TL Altı Oyun Bilgisayarı Seçenekleri: Ne Alınır?

Bu bütçede RTX 3050 veya RX 6600 seviyesinde ekran kartlarına sahip giriş seviyesi oyuncu sistemleri tercih edilebilir. E-spor oyunları ve birçok popüler yapım rahatlıkla oynanabilir.

30.000-50.000 TL Aralığında En İyi Performans/Fiyat Seçenekleri

RTX 4060, RTX 4060 Ti ve RX 7700 XT ekran kartlı sistemler bu segmentte öne çıkmaktadır. 1080p ve 1440p çözünürlükte yüksek performans sunarlar.

50.000 TL Üzeri Ultra Performanslı Gaming PC Tavsiyeleri

RTX 5070, RTX 5080 ve üst düzey ekran kartlarına sahip sistemler yüksek FPS ve 4K oyun deneyimi isteyen kullanıcılar için ideal seçeneklerdir.

Oyun Bilgisayarı Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler

Ekran Kartı, İşlemci ve RAM: Oyun İçin Minimum Gereksinimler

2026 yılında güncel oyunlar için önerilen minimum donanım:

16 GB RAM

RTX 3060 veya eşdeğer ekran kartı

Intel Core i5 veya AMD Ryzen 5 işlemci

500 GB SSD

Bu seviyedeki sistemler güncel oyunlarda tatmin edici performans sunmaktadır.

Hazır Sistem mi, Parça Parça Toplama mı? Hangisi Daha Mantıklı?

Hazır sistemler kurulum kolaylığı ve tek noktadan garanti avantajı sağlar. Toplama sistemler ise aynı bütçeyle daha yüksek performans elde etmek isteyen kullanıcılar için daha avantajlı olabilir.

Teknik bilgiye sahip kullanıcılar genellikle toplama sistemleri tercih etmektedir.

İkinci El Oyun Bilgisayarı Kızılay'da Nereden Alınır?

Güvenilir İkinci El Gaming PC Alımı İçin İpuçları

İkinci el oyun bilgisayarı satın alırken ekran kartının madencilik geçmişi olup olmadığı araştırılmalıdır. Ayrıca işlemci sıcaklıkları, SSD sağlığı ve genel sistem durumu kontrol edilmelidir.

Faturalı ve garanti süresi devam eden sistemler her zaman daha güvenli bir tercih olacaktır.

SSS: Kızılay Oyun Bilgisayarı Alımı Hakkında

Kızılay'da En Ucuz Oyun Bilgisayarı Nerede Satılır?

Yerel bilgisayar mağazaları ve toplama sistem hazırlayan işletmeler çoğu zaman büyük zincirlere göre daha uygun fiyatlı alternatifler sunabilmektedir.

Gaming PC Alırken Garanti Şartlarına Dikkat Edilmeli mi?

Evet. Özellikle ekran kartı, anakart ve güç kaynağı gibi yüksek maliyetli bileşenlerde garanti süresi büyük önem taşır.

2026'da Hangi Oyun Bilgisayarı Modeli Öne Çıkıyor?

RTX 4060 ve RTX 5070 ekran kartlı sistemler performans ve fiyat dengesi nedeniyle 2026 yılında en çok tercih edilen oyuncu bilgisayarları arasında yer almaktadır.