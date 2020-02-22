KKTC'de Bir Kişi Corona Virüsü Şüphesiyle Karantinaya Alındı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden Corona virüsü, henüz Türkiye'de görülmese de bize yakın ülkelerde görülmeye devam ediyor. Son gelen habere göreyse yavru vatanımız KKTC'de bir kişi, Corona virüsü şüphesiyle karantina altına alındı.

Çin'in Wuhan kentinden neredeyse tüm dünyaya yayılan Corona virüsü durdurulamıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası acil durum ilanından sonra artırılan tedbirler, virüsün yayılma hızını düşürse de virüsün neden olduğu ölümlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Açıklanan son rakamlara göre 2.362 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüsü, 77.984 kişiye de bulaşmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'de azalma eğilimine girdiğini açıkladığı Corona virüsünün diğer ülkelerde artış eğiliminde olması, tüm dünyayı tedirgin ediyor. Son olarak Türkiye'nin sınır komşusu İran'da görülen Corona virüsü, şimdiyse KKTC'de bir kişinin tedbir amaçlı karantina altına alınmasına yol açtı.

74 yaşındaki kişi, Corona virüsü şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne başvuran bir hasta, gösterdiği semptomlar nedeniyle Corona virüsü şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerinden yapılan açıklamaya göre 74 yaşındaki G.E. isimli kişi, karantina odasında gözlem altında tutulacak.

Hastanın testlerinin Türkiye'ye gönderileceğini ve bu sürecin ardından açıklama yapılacağını bildiren yetkililer, G.E’nin doktorlara Dubai’ye tatile gittiğinde Çinli turistlerle aynı ortamda yer aldığını söylediğini belirttiler. Konu hakkında açıklama yapan Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, "Dün acilden evine gitmiş ama bu sabah yeniden gelince Corona virüsü şüphesi nedeniyle hastayı Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk ettik" ifadelerini kullandı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde oluşturulan karantina odasına götürülen G.E.'nin testlerinin ardından açıklama yapılacağı da bildirildi. Konu hakkındaki gelişmeleri anbean takip ederek sizlere aktarıyor olacağız. Kaçırmamak için takipte kalın.