Çin'de Yapılan Araştırma: Klima Virüsü 9 Kişiye Bulaştırdı

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC, klimaların hastalığın yayılmasında rolü olabileceğine işaret eden Çin'de yapılmış bir araştırma yayımladı. ABD ise koronavirüs önlemlerinin uygulandığı bazı eyaletlerde gelecek haftadan itibaren restoranlar, spor, masaj ve bowling salonlarının yeniden açılmasını kararlaştırdı.

Guangzhou Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan araştırma, CDC'nin internet sitesinde yayınladı. Araştırmaya göre 23 Ocak'ta Wuhan'dan Guangzho'ya giden bir hasta, 24 Ocak'ta pencereleri olmayan ve klimayla havalandırması sağlanan 5 katlı bir restoranın üçüncü katında ailesinden üç kişiyle beraber yemek yedi.

Birer metre aralıklarla masaların yerleştirildiği bu 145 metrekarelik katta, ailenin oturduğu masanın iki yanında iki aile daha yemek yiyordu. Hastalığın yayılmasına neden olduğu düşünülen kişi o akşam yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye gitti. 5 Şubat tarihine kadar ise üç masadan dokuz kişi daha hastalığa yakalandı.

53 Dakika Aynı Ortamda Bulundular

Masanın yakınında oturan ailelerden biri 53, diğeri ise 73 dakika geçirdi. Daha sonra lokantanın klimasından alınan altı örnekte virüse rastlanmadı. O gün aynı lokantanın katında 73 kişi daha yemek yedi. Bu kişiler iki hafta süreyle karantinaya alındı ancak virüs görülmedi.

'Virüsü Klima Dolaştırmış Olabilir'

Guangzhou Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Etik Komisyonu tarafından onaylanan araştırmanın yazarları şöyle dedi:

"Hastalığın potansiyel bulaşma yollarını inceledik ve sonunda en olası yolun zerrecik dolaşımı olabileceği sonucuna vardık. Öğle yemeği sırasında hastalığı bulaştırdığı düşünülen kişinin belirtileri yoktu. Kuluçka süresi dikkate alındığında en olası senaryo üç ailenin de hastalığı orta masadaki aynı kişiden kapmış olması. Beş mikrometreden büyük zerrecikler, havada kısa bir süre havada asılı kalabiliyor ve fazla mesafe kat edemiyor (1 metreden daha az). Hastalığı bulaştırdığı düşünülen kişiyle diğer masalardaki kişiler arasında bir metreden daha fazla bir mesafe vardı. Fakat klimadan gelen güçlü hava akımı, zerreciği bu üç masa arasında dolaştırmış olabilir."