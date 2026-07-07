Konak'ta oyun bilgisayarı satın alabileceğiniz en iyi mağazaları keşfedin. Gaming PC fiyatları, bütçeye göre sistem önerileri ve 2026 satın alma rehberi burada.

Oyun bilgisayarı satın alırken doğru mağazayı seçmek kadar sistem özelliklerini doğru belirlemek de önemlidir. Konak'ta hem hazır gaming PC sistemleri hem de özel toplama bilgisayar hizmeti sunan birçok teknoloji mağazası bulunmaktadır.

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Bu rehberde Konak'taki güvenilir bilgisayar mağazalarını, bütçeye göre oyun bilgisayarı önerilerini ve satın alma öncesinde dikkat edilmesi gereken detayları bulabilirsiniz.

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Konak'ta Oyun Bilgisayarı Satın Alabileceğiniz En İyi Mağazalar - 2026

Konak Çarşı ve Çevresindeki Bilgisayar Satış Noktaları

Vatan Bilgisayar Çankaya

Telefon: 0232 483 33 33

Hazır oyuncu bilgisayarları, gaming laptoplar, ekran kartları ve bilgisayar bileşenleri satışı yapmaktadır.

Teknosa Çankaya

Telefon: 0850 222 55 99

Oyuncu bilgisayarları, gaming monitörler ve çevre birimleri konusunda geniş ürün seçenekleri sunmaktadır.

İzmir Bilgisayar Market

Telefon: 0232 425 71 71

Hazır sistemler ve toplama bilgisayar çözümleri sunan yerel teknoloji mağazalarından biridir.

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Egem Bilgisayar

Telefon: 0232 441 63 63

Oyun bilgisayarı toplama, donanım yükseltme ve bilgisayar bileşeni satışı hizmetleri vermektedir.

Alsancak ve Pasaport'ta Güvenilir Teknoloji Mağazaları

Arena Bilgisayar

Telefon: 0232 464 88 44

Oyuncu bilgisayarları, ekran kartları ve performans odaklı bilgisayar bileşenleri konusunda hizmet sunmaktadır.

Netcom Teknoloji

Telefon: 0232 463 55 50

Gaming PC sistemleri, oyuncu monitörleri ve bilgisayar donanımları satışı gerçekleştirmektedir.

Tekno Life Bilgisayar

Telefon: 0232 421 45 45

Hazır oyuncu sistemleri ve özel toplama bilgisayar hizmetleri sunmaktadır.

Büyük Zincir Mağazalar mı, Küçük Yerel Dükkanlar mı? Karşılaştırma

Büyük zincir mağazalar geniş stok ve resmi garanti avantajı sunarken, yerel bilgisayarcılar çoğu zaman daha uygun fiyatlı toplama sistemler hazırlayabilmektedir.

Özellikle oyuncu bilgisayarı toplatmayı düşünen kullanıcılar için yerel mağazalar daha esnek donanım seçenekleri sunabilir.

Bütçeye Göre Konak'ta Oyun Bilgisayarı Seçenekleri - 2026

20.000 TL Altı Oyun Bilgisayarı Seçenekleri: Ne Alınır?

Bu bütçede giriş seviyesi oyuncu sistemleri tercih edilebilir. RTX 3050 veya RX 6600 seviyesindeki ekran kartlarıyla birçok popüler oyun orta ayarlarda oynanabilir.

30.000-50.000 TL Aralığında En İyi Performans/Fiyat Seçenekleri

Bu segmentte RTX 4060, RTX 4060 Ti veya RX 7700 XT ekran kartlı sistemler öne çıkmaktadır. 1080p ve 1440p oyunculuk için oldukça güçlü seçenekler sunar.

50.000 TL Üzeri Ultra Performanslı Gaming PC Tavsiyeleri

RTX 5070, RTX 5080 ve üst segment ekran kartlarına sahip sistemler yüksek FPS ve 4K oyun deneyimi isteyen kullanıcılar için tercih edilmektedir.

Oyun Bilgisayarı Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler

Ekran Kartı, İşlemci ve RAM: Oyun İçin Minimum Gereksinimler

2026 yılında güncel oyunlar için en az:

16 GB RAM

RTX 3060 veya eşdeğer ekran kartı

Intel Core i5 veya AMD Ryzen 5 işlemci

seviyesinde bir sistem tercih edilmesi önerilmektedir.

Hazır Sistem mi, Parça Parça Toplama mı? Hangisi Daha Mantıklı?

Hazır sistemler kullanım kolaylığı ve garanti avantajı sunar. Parça parça toplama ise aynı bütçeyle daha yüksek performans elde etmeyi sağlayabilir.

Teknik bilgiye sahip kullanıcılar için toplama sistemler genellikle daha avantajlıdır.

İkinci El Oyun Bilgisayarı Konak'ta Nereden Alınır?

Güvenilir İkinci El Gaming PC Alımı İçin İpuçları

İkinci el oyun bilgisayarı alırken ekran kartının kullanım geçmişi, işlemci sıcaklık değerleri ve sistemin bakım durumu mutlaka kontrol edilmelidir.

Mümkünse faturalı ve garanti süresi devam eden sistemler tercih edilmelidir. Satın almadan önce stres testi yapılması da faydalı olacaktır.

SSS: Konak Oyun Bilgisayarı Alımı Hakkında

Konak'ta En Ucuz Oyun Bilgisayarı Nerede Satılır?

Yerel bilgisayar mağazaları ve toplama sistem hazırlayan işletmeler çoğu zaman zincir mağazalara göre daha uygun fiyatlar sunabilmektedir.

Gaming PC Alırken Garanti Şartlarına Dikkat Edilmeli mi?

Evet. Özellikle ekran kartı, işlemci ve güç kaynağı gibi bileşenlerde garanti süresi önemli bir kriterdir.

2026'da Hangi Oyun Bilgisayarı Modeli Öne Çıkıyor?

RTX 4060 ve RTX 5070 ekran kartlı sistemler performans ve fiyat dengesi açısından 2026 yılında en çok tercih edilen oyuncu bilgisayarları arasında yer almaktadır.