Dünyanın En Meşhur Hile Kodunun Mucidi Hayatını Kaybetti

1980’lerde Konami oyunları oynayanların yakından tanıdığı isim Kazuhisa Hashimoto, hayatını kaybetti. Hashimoto, Konami için hile kodları oluşturmasıyla biliniyordu. Japon geliştiricinin ölümünü, arkadaşı sosyal medya üzerinden duyurdu.

79 yaşında hayata gözlerini yuman Kazuhisa Hashimoto’nun ölümü, o dönemde Konami oyunlarını takip edenleri üzdü. Besteci ve ses tasarımcısı olan Yuji Takenouchi, arkadaşı Hashimoto’nun 25 Şubat gecesi yaşamını yitirdiğini Twitter’dan açıkladı.

Japonya merkezli video oyunu Konami’de hile kodu olarak bilinen yukarı, yukarı, aşağı aşağı, sol, sağ, sol, sağ, B, A; 1986'da kuruluşundan bu yana oyunculara yardımcı oluyor ve sürpriz yumurtaların kilidini açmak için kullanılıyor. Kodlar, Hashimoto tarafından Konami’nin amiral gemisi olan ve yatay kaydırmalı bir shoot'em up video oyunu olarak bilinen Gradius’un geliştirilmesi sırasında ortaya konuldu. Hashimoto, yaptığı testler sırasında oyunun zor olduğunu keşfetmişti.

Konami tutkunlarını üzen ölüm:

Ancak, Hashimoto kestirme yolu kaldırmayı unuttu. Hal böyle olunca oyuncular, kısa süre içinde Gradius’u duraklatıp kodu girince her güç açılışının kendilerine ait olduğunu buldu. Başlangıçta oyundan çıkarılması düşünülse de, geliştiriciler, oyunun dünya genelinde takipçi kaybedebileceği konusunda endişe etti. Dolayısıyla kodlar oyundan çıkarılmadı.

Daha sonra, Konami’nin 1987 yılında geliştirdiği bir diğer shoot ‘em up arcade oyunu olan Contra’nın piyasaya sürülmesiyle bu oyundaki oyunculara 30 can hakkı verildi. O zamandan beri Konami kodu, sadece geliştiriciler tarafından üretilenlerde değil, düzinelerce oyunda da kullanıldı. Söz konusu oyunların yanı sıra, Castlevania, Metal Gear ve Dance Dance Revolution da da kodlar kullanıldı.

Gradius 3 ve Life Force’ta imzası bulunan Hashimoto’nun en ünlü eseri şüphesiz Konami Code’un oluşturulmasıydı. Bu arada Konami Code’un daha çok Contra ile ilişkili olduğunu da belirtelim. Hiç şüphesiz, dünyanın her yerinden oyuncular, Hashimoto’nun oyunlarla ilgili yaptıklarından dolayı, Japon kod oluşturucusunu saygıyla selamlıyor.