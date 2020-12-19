Hasan Can Kaya'nın popüler programı Konuşanlar Exxen'e geçiş yapmıştı. Programın yeni platformda ne zaman yayına başlayacağı belli oldu.

YouTube'da özellikle son dönemlerde en popüler yapımlardan biri Konuşanlar olmuştu. Hasan Can Kaya tarafından hazırlanıp sunulan programın, Acun Ilıcalı'nın yayın platformu olan Exxen'e geçişi bazı kişiler tarafından eleştirilerken bazı kişiler ise olumlu karşılamıştı.

Şimdi ise Konuşanlar'ın Exxen'deki yayın tarihi belli oldu. Buna göre 1 Ocak'tan itibaren programın yeni bölümleri Exxen platformunda karşımıza çıkacak. Program özellikle de pandemi döneminde çok büyük takipçi kitlesi kazanmıştı.

Bölümler YouTube'dan kaldırıldı

Konuşanlar'ın Exxen'e geçmesinin ardından şovun bütün bölümleri YouTube'dan kaldırıldı. Exxen bugün seri hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada "Hasan Can Kaya’nın hazırlayıp sunduğu, “Konuşanlar” programı ile gülmeye hazır mısınız? 1 Ocak'tan itibaren #EXXEN ile kahkahaya doyacaksınız!" ifadeleri kullanıldı.

Hasan Can Kaya, daha önce de 1 Kadın 1 Erkek gibi dizilerin de senarist ekibinde yer almıştı. Komedyenin ayrıca sahne gösterileri de bulunuyordu. Ünlü isim bundan sonra Exxen çatısı altında faaliyetlerine devam edecek.

YouTube'da bölümlerin yayından kaldırılması üzerine Hasan Can Kaya bir canlı yayın gerçekleştirmiş ve sonrasında da takipçilerinden gelen sorulara cevap vermişti. Böylece takipçilerinin aklındaki soru işaretlerini de gidermiş oldu.

Yayına Konuşanlar ile başlayacak

Acun Ilıcalı'nın yeni platformu olan Exxen, 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak. Bu platformda çok sayıda farklı içerik olacak. Sosyal medya fenomenleri ve diğer ünlüler de platformdaki isimler arasında yer alacak.

Ücretli üyelik sistemiyle çalışacak olan Exxen'de İbrahim Büyükak, Beyazıt Öztürk, Hasan Can Kaya, Tolga Çevik, Reynmen ve Berkcan Güven gibi isimler de yer alacak. İlk hafta ücretsiz olacağı açıklanan platformda farklı paketler sunulacak olsa da henüz kesin bir fiyat bilgisi yer almıyor. Bakalım Acun Ilıcalı, karasal yayında yakaladığı başarıyı platforma da taşıyabilecek mi?