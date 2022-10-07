Bilim Kanıtları: Köpek Sevmek, İnsanı Mutlu Yapıyor

Köpek sevmenin insanda gerçekten mutluluk oluşturup oluşturmadığının peşine düşen bilim insanları, küçük çaplı bir araştırma gerçekleştirdi. Elde edilen sonuçlar, genel kanıyı bilimsel olarak kanıtladı.

Yüz yıllardır en büyük dostumuz olarak tanımladığımız köpekleri sevdiğimizde birçoğumuzun içini pozitif bir his kaplıyor. Bu, halk arasında kabul gören bir gerçek olsa da bugün bilim dünyası bunu resmen kanıtladı.

Bilim insanları, yaptıkları küçük çaplı çalışmalarında beynimizdeki bütün sinir sistemi aktivitelerindeki bilgileri toplayan, bütünleştiren, uygulayan, denetleyen ve yargılayan bölümü “prefrontal korteks”i yakından takip etti.

Köpek sevmek, duygularımızı hareket geçiriyor:

Toplam 19 katılımcının katıldığı çalışmada kontrol grubu, Leo adındaki oyuncak bir aslanı sevdi. Oyuncağın içine daha gerçekçi bir his vermesini sağlamak için sıcak su torbası da eklendi. Fakat oyuncak sevilirken beynin prefrontal korteksindeki aktivitede bir değişim görülmedi.

Gerçek bir köpeği seven katılımcılardaysa farklı bir sonuç görüldü. Yapılan gözlemde katılımcıların köpek sevmeleriyle beynin bu bölümündeki aktivitenin önemli ölçüde arttığı gözlemlendi. Bu da köpek seven kişilerin bu eylem sırasında duygusal olarak daha aktif oldukları anlamına geliyordu.