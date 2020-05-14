Yaptığı başarılı koronavirüs bilgilendirme sitesiyle daha önce de gündeme gelen 17 yaşındaki lise öğrencisi Avi Schiffmann, günde 30 milyon kişinin ziyaret ettiği sitesine gelen reklam tekliflerini reddetti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını uzun bir süre daha insanlığı etkileyecek gibi duruyor. Durum böyle olunca koronavirüsle ilgili en çok ziyaretçiye sahip bilgilendirme sitelerinden birinin kurucusu olan 17 yaşındaki Avi Schiffmann, kendisiyle yapılan röportajda verileri aktif bir şekilde güncel tutmaya karar verdiğini, site aktif olduğu sürece site üzerine çalışmalarına devam edeceğini ve yeni özellikler ekleyeceğini söyledi.

Schiffmann’ın geliştirmiş olduğu sitede koronavirüsle ilgili herkesin bilmesi gereken bilgileri bulmanız mümkün. Dünya Sağlık Örgütü ve ülkelerin resmi sitelerinden alınan bilgiler ışığında sürekli olarak güncellenen sitede tüm ülkelerdeki ölüm, iyileşme ve yeni vakalarla daha birçok konu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Yaptığı başarılı işten dolayı kendisiyle gurur duyduğunu fakat bununla gündeme gelmek istemediğini ifade eden Schiffmann, ileride Dünya Sağlık Örgütü’nün insanların bilgi alma hakkını dikkate alarak bu duruma el atmasını ümit ediyor. Yaptığı bu işin tüm zamanını aldığını ve büyük bir sorumluluk olduğunu ifade eden genç, sayfada meydana gelen sorunlardan dolayı bazı günler hiç uyuyamadığını söylüyor.

8 milyon dolar teklif edildi:

Bugüne kadar toplam 700 milyon kişi tarafından ziyaret edilen sitesi için biri 8 milyon dolar değerinde olmak üzere çok fazla reklam teklifi aldığını ifade eden Schiffmann, tekliflerin hepsini reddettiğini çünkü asıl amacının insanlara doğru bilgi sağlamak olduğunu söyledi. Sözlerine henüz 17 yaşında olduğunu ve 8 milyon dolar gibi bir paraya ihtiyaç duymadığını ekleyen genç, herkesin kendisine sitesine reklam alması gerektiğini söylediğini fakat kendisinin bu konuda kararının kesin olduğunu belirtti.

Sitesine reklam alması durumunda sitesinin eskisi kadar iyi görünmeyeceğini düşünen Schiffmann, mevcut tasarımdan memnun olduğunu ve dünyanın birçok yerinde hızlı internet erişimi olmayan kullanıcıların site ziyaretlerinin reklamlar yüzünden olumsuz etkilenmesini istemediğini ifade etti. İleride siteyi satabileceğini söyleyen genç, şu an için sitesindeki tek değişikliğin eklemiş olduğu bağış butonu olduğunu söyledi. Schiffmann'ın sitesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.