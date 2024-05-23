Şimdilerde; dar, bol, yüksek belli, düşük belli, ispanyol paça gibi birbirinden farklı kot pantolon çeşidi vardır. Ancak binlerce yıl önce elbette bu çeşitler yoktu ve tasarımlar daha sıradandı. Sahi, ilk kot pantolonlar nasıl ortaya çıktı?

Kot pantolonlar, oldukça eski giysilerdir ve eskiden, klasik bir kıyafetten ziyade birbirinden farklı amaçlar için kullanılmışlardır.

Peki kot pantolonlar ilk kez ne zaman üretilmiştir ve tasarımcısı kimdir?

15. yüzyılda Ceneviz; balıkçılara, madencilere ve diğer tüm işçilere koyu mavi pamuklu kumaştan sağlam iş elbiseleri üretirdi.

Donanma, sağlamlığı ve kullanışlı oluşu sebebiyle bu kumaşı kullanmaya devam edince popülaritesi yavaş yavaş arttı. Kot pantolon yine uygun fiyatlı ve dayanıklı olduğu için, 17. yüzyılda Kuzey İtalya’daki işçi sınıfı insanlar tarafından da kullanıldı.

Ayrıca “Mavi Jeans’in Efendisi” lakaplı bir sanatçı; kot etek, kot ceket, kot pantolon ve kot önlük giyen yoksul insanları ve dilencileri resmettiği tablolar yaptı.

Öte yandan Fransa’da dokumacılar, Ceneviz Mavisi denilen bu kumaşı taklit etmeye çalışırken ondan daha yüksek kaliteli denim kumaşını üretti.

1850’lere gelindiğinde ise kot pantolonlar, sığır yetiştiricilerinin ve Amerikalı madencilerin âdeta gözdesi olmuştu. Fakat bugünkü cepli kot pantolonların ortaya çıkışı, Letonyalı bir terzi ile Almanyalı genç bir Aşkenaz Yahudisi sayesinde mümkün oldu.

Devamında Levi Strauss, 1853’te tekstil toptancılığı işine girdi.

Yine Levi’den kumaş satın alan terzi Jacob Davis bir gün, ona bakır perçinle güçlendirilmiş bir giysinin patentine ve satışına ortak olmasını teklif etti. Perçinler ise kumaşın sağlamlığını arttırıyordu.

Levi ve Jacob’ın ortak çalışması olan bu dayanıklı pantolonlar, hızlı bir şekilde popüler oldu ve üzerlerinde tasarım iyileştirmeleri yapıldı. 1920’lerde kemer yolları eklendi. 1950’lerde ise düğmelerin yerini fermuarlar aldı.

Bu pantolonların kitlesel ününü yakalamasında Hollywood’ın payı da büyüktü. Amerikan filmlerindeki yakışıklı kovboyların, işçi rolündeki yıldızların ve güzel kadınların bunları giymesiyle kot pantolonun şöhreti arttı bir daha da azalmadı.

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