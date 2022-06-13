Şimdiye dek karşılaştığınız bütün mantık sorularını unutun. Bu soruyu çözmeye çalışırken beyin hücrelerinizin feryat ettiğini duyabilirsiniz.

Dönem dönem sosyal medyada viral olan bu sorunun kıymeti yeterince bilinmediği için, daha geniş bir kitleye ulaşması adına tozlu raflardan çıkarıp size soralım. KPSS, LGS gibi sınavlarda sorulsaydı eminiz ki cevabı bulmak için bir-iki dakika asla yeterli olmazdı.

Çözebilmek için konsantre olmanız şart, hatta kağıt ve kalem yardımıyla sonuca ulaşmanız daha kolay olacaktır. Hazırsanız hemen başlayalım!

İşte sorumuz:

Kafalar karıştı, değil mi?

Cevaba geçmeden önce biraz daha gayret!

Merakları giderelim, işte cevabımız:

Cevap 5, peki ama neden?

Cevabımız 1 olsaydı 4 de doğru olurdu. Yani bu şık doğru değil.

Aynı şey 2 için de geçerli, 4 ile kesişiyor.

3 için de durum aynı.

4. şık kafa karıştırabilir fakat kendi içinde çelişiyor. Üsttekilerden herhangi biri doğru cevap olsaydı 4 doğru olamazdı. Yani üsttekilerden biri doğru olmadığına göre 4'ün de doğru olması mümkün değil.

6 doğru olsaydı 5 de doğru olurdu, ikisi birden doğru olamayacağı için eleyebiliriz.

Diğer seçeneklerin tamamını 5'e göre değerlendirelim:

Alttakilerin tamamı (yanlış, sadece 5 doğru) Alttakilerin hiçbiri (yanlış, çünkü cevabımız 5) Üsttekilerin tamamı (yanlış, cevap 5) Üsttekilerden biri (yanlış, 5 hemen altta) Üsttekilerin hiçbiri (haklı) Üsttekilerin hiçbiri (yanlış, çünkü doğru cevabımız 5)

Şimdi jeton düştü mü?

Çözebilen azınlıkta mısınız, yoksa işin içinden çıkamayan çoğunluk arasında mısınız?