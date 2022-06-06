Pazar günü gerçekleştirilen LGS'de sorulan bir Türkçe sorusu, öğrenciler arasında ve sosyal medyada en çok tartışılan sorulardan biri oldu.

MEB'in pek çok sınavında bu gibi sorular sık sık tartışma konusu oluyor. Bu defa ise atların yürüyüş stilleri üzerinden mantık odaklı düşünme ve zihinde canlandırmayı pekiştiren bu soru nedeniyle sosyal medya adeta ikiye bölündü.

Kimilerine göre söz konusu soru, öğrenciler için fazla zor bir soruydu, kimilerine göreyse oldukça basitti. Okuduğunu anlamayı ölçen bu soru hakkındaki sizin düşünceleriniz neler?

Sınavın en dikkat çeken sorusu şu şekilde:

Sorunun cevabı:

1. aşama: Atın sol arka ayağı yerde ve diğer ayakları havada olduğu için D şıkkını eleyebiliriz.

2. aşama: Atın sağ arka ayağı ve sol ön ayağı yere bastığı için C şıkkını da eleyebiliriz.

3. aşama: Atın sağ ön ve çaprazında bulunan ayağı yere basıyor, eleme yapılamıyor.

4. aşama: Atın tüm ayakları havada, bu yüzden B şıkkını eleyebiliriz.

Geriye kalan tek şık A olduğu için bu şıkkı işaretlememiz gerekiyor.

Sizce zor mu, kolay mı?