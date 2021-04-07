Burak Can Baskın isimli bir gencin abisi, Twitter'dan kardeşinin kripto para zengini olduğunu açıkladı. Baskın'ın açıklamalarına göre bu genç, sahip olduğu 2 bin TL'yi al sat yaparak, 3 milyon TL'ye çıkarmıştı. Üstelik yine iddialara göre Burak Can Baskın, kaldıraçlı işlem yapmıyor ve teknik analiz de bilmiyordu.

Son dönemlerde yaşanan boğa sezonu ile yatırımcısının yüzünü güldüren kripto paralar, iddialara göre genç bir Türk vatandaşını zengin etmiş durumda. Ancak bu zenginlik öyle bugüne kadar gördüklerimiz gibi değil. İddialara göre Burak Can Baskın isimli genç, yalnızca 2 ay içerisinde kripto paralarla al sat yaparak, sahip olduğu 2.000 TL'yi 3 milyon liraya çıkarmış durumda. Olayın detaylarına geçmeden önce bunun mümkün olabileceğini ancak Baskın ailesinin söylediklerinin biraz kafa karıştırıcı olduğunu söylemek gerek.

Konuyla ilgili açıklamalar, Burak Can Baskın'ın abisi olduğunu söyleyen İsmail Baskın tarafından, Twitter üzerinden yapıldı. Kardeşinin bundan 3 ay önce KYK kredisi ile yaşamaya çalıştığını söyleyen Baskın, kripto para al satları ile 3 milyon TL'yi aşan para kazandığını ifade ediyor. İşi bilen kripto para yatırımcıları, böyle bir şeyin kaldıraçlı işlemler ve çok iyi seviyede teknik analizle mümkün olacağını düşünüyor olsa da abi Baskın'a göre kardeşi, kaldıraçlı işlem yapmamış ve teknik analizden de anlamıyormuş.

Konuyla ilgili yapılan bir paylaşım şöyle

İsmail Baskın tarafından yapılan bir paylaşıma göre Burak Can Baskın, 20 Mart'ta attığı bir tweette geçtiğimiz günlerde çok popüler olan BitTorrent'in 0.007 dolar olması durumunda satın alacağı aracın plakasını yazmış. Yaptığımız kontrollerde, böyle bir paylaşımın gerçekten de var olduğunu görüyoruz. Ayrıca kripto paralarla al sat yaparak 2 ay gibi bir sürede 3 milyon TL kazandığını söyleyen genç, altına da BMW markalı bir araç çekmiş durumda.

İsmail Baskın'ın açıklamalarına göre Burak Can Baskın, herhangi bir algoritma kullanmadan, yani otomatik al sat yapmadan, grafik ve teknik analiz bilmeden, günde yalnızca 3-4 saat uyuyarak sürekli olarak kripto para al sat işlemi yapıyormuş. Yapılan günlük işlem hacminin 750 milyon TL'ye ulaştığını söyleyen abi Baskın, kardeşinin BMW'den önce de Mercedes markalı bir araca bindiğini, o aracı da yine kripto paralar ile yaptığı al satlar aracılığıyla satın aldığını ifade ediyor. Ancak Paribu'dan yapıldığı iddia edilen işlemlerin dokümanlarına dair hiçbir bilgi ne yazık ki bulunmuyor.

Milyoner olduğunu iddia eden genç, satın aldığını söylediği BMW'nin ruhsatını paylaştı

Yaşanan olayın duyulmasıyla birlikte İsmail ve Burak Can Baskın ikilisi, Twitter ve diğer sosyal ağlarda gündem haline geldi. Hatta bir kişinin aracın kiralık olduğunu iddia etmesi üzerine araca ait olduğunu söylediği bir ruhsat görüntüsü paylaşan genç, aracın kendine ait olduğunu kabul ettirmeye çalıştı. Yalnız bu noktada, kafa karıştıran önemli bir husus olduğunu ifade etmek gerekiyor. Şöyle ki; Türkiye Sigorta Birliği'nin internet sitesini kullanarak aracın kasko değerini öğrenmek istediğimizde, söz konusu ruhsat fotoğrafının aksine, BMW'nin "i2" isimli bir modelinin olmadığını görüyoruz.

İsmail Baskın'ın konuyla alakalı açıklamaları şöyle

Burak Can Baskın ise şu paylaşımla aracın ruhsatını gösteriyor

Peki ortaya atılan iddialar sizce doğru mu? Teknik analiz ve grafik bilgisi olmayan, hiçbir algoritmadan da yardım almayan bir "sözde" yatırımcı, yalnızca hisleriyle 2 ay gibi bir sürede 3 milyon TL'yi aşkın para kazanabilir mi? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.