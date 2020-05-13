Kripto para kullanıcıları, 2018 yılının aralık ayında öldüğü açıklanan QuadrigaCX CEO’su Gerald Cotten’ın öldüğüne inanmıyorlar. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yapılan ankete katılan insanların büyük bir kısmı, Cotten’ın hayatta olduğunu düşündüklerini söylediler.

Kripto para borsası QuadrigaCX’in kurucusu ve CEO’su Gerald Cotten’ın 2018 yılının aralık ayında Hindistan’da bulunduğu sırada öldüğü açıklanmıştı. CEO’nun ölümünün ardından QuadrigaCX’in batması ve milyonlarca dolarlık kripto paranın buhar olması nedeniyle bir çok insan, Cotten’ın hala hayatta olduğunu düşünüyor.

QuadrigaCX’in kurucusu olan Cotten’ın 2018 yılında Crohn hastalığı nedeniyle ölümünün ardından QuadrigaCX’de büyük bir kaos ortaya çıkmıştı. Çünkü borsanın önemli kripto para rezervlerinin dijital cüzdan şifreleri sadece Cotten’da bulunuyordu ve CEO’nun ölümünün ardından bu şifrelere ulaşılamadı.

Cotten’ın ölümü ile milyonlarca dolarlık kripto para buhar oldu

Gerald Cotten’ın zamansız ölümünün ardından 115.000 kullanıcıya sahip olan QuadrigaCX, milyonlarca dolarlık kripto para rezervlerinin önemli bir kısmına ulaşamadı veya güvence altına alamadı. Kripto para borsası bu nedenle 2019 yılında battı. QuadrigaCX'in batması, birçok kripto para kullanıcısının büyük kayıplar yaşamasına neden oldu.

Cotten’ın ölümü ardından QuadrigaCX’in batması, birçok kripto para kullanıcısına bu olayın arkasında dolandırıcılık olduğunu düşündürdü. Bu nedenle birçok insan hala Cotten’ın ölümünün sahte olduğunu düşünüyor.

İnsanlar, Gerald Cotten’ın hala hayatta olduğunu düşünüyorlar

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Virtual Consensus 2020 etkinliğinde gerçekleştirilen bir anket de insanların Cotten’ın ölümüne inanmadıklarının bir göstergesi oldu. Yapılan ankete katılan insanların yüzde 60’ı Cotten’ın hala hayatta olduğuna inandığını söyledi. Ankete katılan insanların yüzde 90'ı ise QuadrigaCX CEO’sunun mezarının açılması ve CEO’nun bedenine otopsi yapılmasını istediklerini belirttiler.

Gerald Cotten’ına otopsi yapılması ile ilgili düşünceler ilk defa ortaya atılmıyor. QuadrigaCX’in iflasını açıklamasının ardından borsanın kullanıcılarını temsil eden avukatlar da Kanada’nın resmi kurumlarına başvurarak Cotten’ın cesedine otopsi yapılması için dilekçe verdiler. Ancak Kanada kurumları dilekçeye henüz bir cevap vermedi.

Geral Cotten’ın gerçekten ölüp ölmediğini öğrenmenin ve insanların şüphelerini gidermenin tek yolu CEO’nun cesedine yapılacak otopsi olarak görülüyor. Otopsinin yapılmadığı koşullarda CEO’nun ölümü üzerinden yürütülen dolandırıcılık tartışması uzun süre daha devam edeceğe benziyor.