Çinli Lendf.me platformundan 25 milyon değerinde kripto para çalmayı başaran hacker, ardında önemli bilgiler bıraktığını anlayınca 25 milyon doları iade etti. Bundan önce hackerın para çaldığı platform, hackera tehdit içerikli mesajlar yollamıştı.

Geçtiğimiz günlerde kripto parayla ilgilenenleri korkutacak cinsten bir haber tüm internet ortamında yayılmıştı. Bu habere göre bir hacker, dForce üzerinden 25 milyon dolar değerinde kripto para çalmayı başarmıştı. Yaklaşık 25 milyon dolar değerindeki para; Ethereum, Bitcoin ve USD Stablecoins kripto para cinslerinden elde edilmişti.

Olay karşısında herkes şaşırırken bugün çok ilginç bir gelişme yaşandı. Toplamda 25 milyon dolara yakın parayı hesabına geçirmeyi başaran hacker, bugün bu paranın tamamını iade etti. Dün 2,79 milyon dolarla para iadesine başlayan hacker, bugün yaptığı 22 milyon dolarlık iadeyle birlikte elde ettiği paranın tümünü iade etmiş oldu.

Hacker, 25 milyon doları bilgileri açığa çıkınca iade etti:

Hackerın 25 milyon doların tamamını iade etmesi hepimizi şaşırttı ancak olayın ilginç yanı, hackerın bu parayı iade etmesini sağlayan şeyin ne olduğunun bilinmemesiydi. Şu anda kimse hackerın iadesi konusunda az sonra anlatacağımız kısımlar dışında bilgiye sahip değil.

Hikâyeye göre 25 milyon doları hesabına geçirmeyi başaran hacker, kripto para platformu Lendf.me’den tehdit içerikli mesajlar aldı. Hackera gönderilen mesajlarda “Kendi geleceğin için bizimle iletişime geç” gibi ciddi ifadeler yer aldı. Bu mesajlardan kısa bir süre sonra hacker parayı iade etti.

Hackerın iadeyi neden yaptığına dair bilgimiz olmasa da 1inch.exchange'in CEO’su Sergej Kunz, bu konuda bir fikre sahip. Bu noktada 1inch.exchange'in hackerın elde ettiği kripto paraları gerçek paraya dönüştürdüğü platform olduğunu belirtelim. İşte bu platformun CEO’suna göre hacker, işlemler sırasında kendi IP adresi gibi bazı önemli bilgileri ardında bıraktı.

Hackerın yakalanmasını sağlayan en büyük faktörlerden biriyse kripto para çevirme esnasında kullanılan İçerik Teslim Ağı (CDN) olarak isimlendirilen sistemdi. Hacker, işlemleri hızlı yapabilmek adına platformun kendi CDN’sini kullanmış ve ardında çok belli izler bırakmıştı. Tabii bu izler daha sonra polisle paylaşılmıştı.

Hackerın 25 milyon dolar değerinde kripto parayı eline geçirmeyi başardığı Lendf.me, şu anda ikinci bir bilgilendirmeye kadar tüm işlemlerini durdurmuş durumda. Platformun ne zaman açılacağı ve hackera neler olacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.