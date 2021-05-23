Kripto para piyasalarında birkaç haftadır devam eden düşüş, geldiği seviyeyle aylarca süren yükselişi hiçe çıkardı. 12 Mayıs’ta zirveyi gören piyasa, o günden bugüne 1,2 trilyon dolar değer kaybetti. Böylece kripto paralar, yükselişe geçtiği 2021 başındaki değerine geri döndü.

Mayıs ayı ortalarına doğru müthiş bir düşüşe geçen kripto para piyasası, kayıp vermeye devam ediyor. Başı Bitcoin’in çektiği piyasanın kaybettiği değer, yeni verilere göre inanılmaz boyutlara ulaştı. Yatırımcılar, kripto paraların ne zaman dibi göreceğini ve tekrar yükselmeye başlayacağını merakla beklemekte.

Kripto para piyasası, 12 Mayıs’ta 2,5 trilyon dolarla zirveyi görmüş ve birçok yatırımcının yüzünü güldürmüştü. Derken alınan bazı kararlar ve yapılan açıklamalar nedeniyle Bitcoin başta olmak üzere onlarca kripto para, hızlı bir düşüşe geçti. Son 1 haftada 900 milyar dolar, son 24 saatte ise 265 milyar dolar değer kaybeden kripto para piyasası; toplamda 1,2 trilyon dolarlık bir kayıp yaşadı.

Son darbeyi Musk vurdu:

Bitcoin’e rağbette artışla birlikte başlayan kripto paraların yükseliş dönemi, şubat ayında başlayarak inanılmaz boyutlara ulaşmıştı. Ardı ardına çıkan altcoinlerle de birlikte iyice hareketlenen piyasa, 12 Mayıs tarihinde 2,5 trilyon dolarlık bir değer elde etti. Bu süreçte hükümetlerin aldığı kararlar, yapılan düzenlemeler ve kripto para borsası dolandırıcılığı haberleriyle arada bir düşüşe geçen kripto paralar, kısa süre içinde bir şekilde toparlanmıştı. Ancak Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk’ın bu ay yaptığı bazı açıklamalar, piyasaya güçlü bir darbe vurdu.

Kripto paraların değeri, yükseliş öncesi değere geri döndü

Bitcoin konusunda mayıs ayına kadar oldukça destekleyici bir tutum sergileyen Elon Musk, Tesla arabaları için Bitcoin kabul edildiğini ve bu paraların dönüştürülmeyeceği ifadelerini sürekli olarak yineliyordu. Ancak ünlü milyarder, 13 Mayıs tarihinde Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla Tesla'nın Bitcoin ile ödemeleri askıya aldığını duyurdu ve ortalık karıştı. Bitcoin ve beraberinde birçok altcoin, günler içinde 2021 yükselişini sıfırlayacak şekilde düşüşe geçti.

Kripto para piyasası, zirveyi 12 Mayıs’ta görmüştü ancak ertesi gün Tesla açıklaması yapılmasaydı belki de çok daha yüksek seviyelere ulaşacaktı. Piyasa son 1 haftada 900 milyar dolar, son 24 saatte 265 milyar dolar ve zirveden bu yana toplam 1,2 trilyon dolar değer kaybetti. Böylece kripto para piyasası, yükselişlerin yeni başladığı 28 Şubat tarihindeki 1,3 trilyon dolar değerine geri döndü.