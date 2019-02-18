2017’deki piyasa değeri artışıyla herkesin gündemine giren kripto paralar, 2018’i büyük krizlerle geride bıraktı. 2019’a da aynı şekilde giren piyasalarda, son haftaların en umut verici hareketlenmelerinden birisi başladı. Bitcoin ve Ethereum, bir ay önceki fiyatlarına geri dönmeyi başardı.

Kripto para piyasalarına ilişkin meraklı insanların sayısı giderek azalıyor. Bunun en büyük nedeni krizlerle dolu bir yılın geride bırakılması. Hala bu piyasayı takip edenlerin büyük kısmı ise kripto paraların çalışma şeklini çok iyi biliyorlar.

2019’un ilk haftalarında geçtiğimiz yılı aratmayan Bitcoin ve Ethereum, kötü performanslarının üzerine koyarak büyük değer kaybetmişlerdi. Özellikle Ethereum’daki değer kaybı, bir dönem onu Bitcoin’in en iyi alternatifi olmaktan uzaklaştırmıştı. 17 Şubat 2019’da yaşanan yavaş ve kararlı yükseliş dalgasına da uzun süreden beri rastlamıyoruz.

Bitcoin’in son 1 aylık değişimi:

20 Ocak 2019’da 3,750 dolar civarında olan Bitcoin, arada geçen süre boyunca bıçak kadar kesjin iniş ve çıkışlar yaşadı. 17 Şubat’tan itibaren başayan yükseliş ivmesi ise son 4 haftadır yaşananlardan biraz farklı. Zira daha yavaş ve kararlı bir yükseliş söz konusu. Bitcoin tekrar 3,750 dolar seviyelerine ulaşmış oldu. Kararlı yükselişin ardından 4 bin dolar barajını aşması da olası görünüyür.

Ethereum’un son 1 aylık değişimi:

En son 10 Ocak 2019’da 140 dolar seviyelerinde görünen Ethereum (ETH), tıpkı Bitcoin gibi ancak daha sakin iniş ve çıkışların olduğu bir ayı geride bıraktı. Son yükseliş ivmesiyle yaklaşık 5 haftalık bir sürenin ardından yeniden 140 doların üzerinde değerlenmeye başladı, 150 dolar barajını da aşması an meselesi.

Asıl ilgi çeken detay, yükseliş ivmesinin tüm piyasaya tesir etmesi:

Coinmarketcap.com gibi piyasa verilerini toplu olarak canlı şekilde aktaran yerlerde bu tablonun uzun zamandır görülmediğini biliyoruz. Peki bu olumlu hareketlenmenin bir nedeni var mı? Elbette her zaman olduğu gibi yine var.

Ülkeler bazında dünyanın en büyük kripto para pazarlarından birisi olan Japonya’da önemli bir gelişme yaşanıyor. Asya’nın Amazon’u olarak bilinen ve Barcelona’nın da forma sponsoru olan Rakuten, iddialara göre bir kripto para çıkartmaya hazırlanıyor.

Rakuten gibi büyük firmaların böyle adımlar atması, kripto para piyasalarına olan güveni doğrudan etkileyip, insanları güvendikleri birimlere yatırım yapmaya yönlendirmiş gibi görünyor. Elbette bu yükselişin başka bir nedeni varsa, önümüzdeki günlerde belli olacaktır.