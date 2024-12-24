GMSKRIPTO, yatırımcılara 'pump & dump' gibi dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirterek uyarı yaptı.

Kripto para piyasasında yaşanan hızlı yükseliş ve boğa sezonu ile birlikte, yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından GMSKRIPTO, kripto projelerinin genellikle sadece üç yıl sürdüğünü belirterek, yatırımcıları bu tür projelere karşı uyardı.

Kripto para birimlerinin hızla popülerleşmesiyle birlikte yatırımcı ilgisi artarken, piyasaya birçok yeni proje de sürülüyor. Ancak GMSKRIPTO CEO’su Şeref Gümüş, 2021 yılında piyasaya çıkan kripto projelerinin büyük bir kısmının artık faal olmadığını belirtiyor. Bu projeler genellikle düşük işlem hacmi ve likidite sorunları nedeniyle yatırımcı ilgisini kaybetmiş durumda.

Yatırımcıları bekleyen tehlikeye dikkat

GMSKRIPTO CEO’su Şeref Gümüş ise yatırımcıların "pump & dump" gibi dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini ve bilinçli yatırım stratejileri geliştirmelerinin önemini vurguladı.

2021 boğa sezonunda piyasaya sürülen 10 kripto para projesinden 7’sinin faal olmadığı ortaya çıkarken yeni projelerin sayısının 2024-2025 boğa sezonunda da artması bekleniyor. GMSKRIPTO, kullanıcılarını güvenli yatırım yapmaları konusunda bilgilendirmeyi ve güvenli bir platform sunmayı amaçlıyor. Şirket, kripto para ekosistemine yenilikçi ve güvenli bir yaklaşım getirmeyi hedefliyor.