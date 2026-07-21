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Kullanıcılar Ulaşım Uygulamalarından Hiç Memnun Değil: Şikâyetler %95 Arttı!

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Şikayetvar tarafından paylaşılan bilgilere göre ulaşım uygulamalarına yönelik şikâyetler, bir yılda %95 arttı.

Kullanıcılar Ulaşım Uygulamalarından Hiç Memnun Değil: Şikâyetler %95 Arttı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Büyük şehirlerde günlük ulaşımın vazgeçilmez bir parçası haline gelen taksi, otomobil, motosiklet çağırma, elektrikli scooter ve paylaşımlı araç kiralama uygulamaları, artan kullanıcı sayısıyla birlikte ciddi bir mağduriyet dalgasını da beraberinde getirdi.

Şikayetvar tarafından paylaşılan verilere göre, ulaşım uygulamalarına yönelik şikayetler geçen yılın aynı döneminde 5 bin 889 seviyesindeyken yüzde 95'lik sert bir artışla 11 bin 477'ye ulaştı. Tüketicilerin en çok karşı karşıya kaldığı sorunların başında ise sürücülerin yolculuğu kabul ettikten sonra konuma gelmemesi ve sürücü iptalleri yer alıyor.

İçerikten Görseller

Kullanıcılar Ulaşım Uygulamalarından Hiç Memnun Değil: Şikâyetler %95 Arttı!
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Kullanıcılar nelerden şikâyetçi?

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Kullanıcıların aktardığı bilgilere göre, birçok sürücü yolculuğu kabul etmesine rağmen belirtilen konuma gitmeyip kullanıcıyı uzun süre bekleterek seyahatin kullanıcı tarafından iptal edilmesini talep ediyor. Hastane, havalimanı veya iş görüşmesi gibi zamanla yarışılan durumlarda yaşanan bu iptaller, vatandaşların ulaşım planlarını altüst ederken daha yüksek ücretli alternatif araçlara yönelmelerine neden oluyor.

Ayrıca sürücülerin uygulama içi yolculuğu iptal edip ödemeyi nakit talep etmesi de sık karşılaşılan bir diğer problem. Yolculuğun uygulama dışına taşınması ise rota takibi, sürücü bilgileri, kartlı ödeme ve canlı destek gibi temel güvenlik özelliklerinin devre dışı kalmasına yol açıyor.

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Platforma iletilen başvurularda bir diğer kritik başlık ise gerçekleşmeyen seyahatlerden tahsil edilen ücretler ve finansal uyumsuzluklar. Tüketiciler, araç hiç gelmediği ya da yolculuk başlamadığı halde kredi kartlarından ödeme alındığını, aynı yolculuk için çift tahsilat yapıldığını veya kartlarına farklı tutarların yansıtıldığını bildiriyor.

Bunun yanı sıra yolculuk başında uygulamada gösterilen tahmini fiyat ile seyahat sonunda talep edilen nihai ücret arasındaki farklar da tepki çeken durumlar arasında. Kısa mesafelerde fahiş ücret gösterilmesi, aynı güzergah için farklı zamanlarda tutarsız fiyatlandırmalar yapılması, rotanın gereksiz yere uzatılması ve hizmet bedellerinin net şekilde belirtilmemesi şikayet listesinin üst sıralarında yer buluyor. Bunlara ek olarak kaba sürücü davranışları, araç içinde sigara tüketimi, trafik kurallarının ihlali ve yolculara yöneltilen uygunsuz sorular da güvenlik endişelerini artırıyor.

Scooter ve paylaşımlı araç konusunda da şikâyetler var

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Yaşanan erişim ve hizmet sorunları yalnızca taksi ve otomobil çağırma servisleriyle sınırlı kalmıyor. Elektrikli scooter kullanıcıları; bozuk veya çalışmayan araçlar, uygulamadaki teknik hatalar nedeniyle sürüşü sonlandıramama ve sonradan hesaba yansıtılan haksız cezalar nedeniyle dert yanıyor. Bazı vakalarda aracın hareket etmemesine rağmen sürenin ve ücretin işlemeye devam ettiği aktarılıyor.

Paylaşımlı araç kiralama hizmetlerinde ise süreç daha da karmaşık. Araçta önceden mevcut olan hasarların yeni kullanıcıya fatura edilmesi, provizyon blokajlarının zamanında kaldırılmaması, kiralama işleminin uygulama üzerinden kapatılamaması ve sonradan tahsil edilen sürpriz ek ücretler tüketicileri mağdur eden başlıca faktörler olarak öne çıkıyor.

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