En Kullanışlı 15 Video Birleştirme Programı (PC)

Profesyoneller gibi video düzenlemek ve bunu servis etmek için pek çok yazılım var. Kimi kolay kimi biraz daha kapsamlı olan bu yazılımlar içerisinden en kullanışlı 15 video birleştirme programını sizin için listeliyoruz. Bu liste içerisinde kendinize en yakın hissettiğiniz video birleştirme programını kullanabilir ve keyifli içerikler hazırlayabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım!

Bir profesyonel gibi video üretmek, kullandığınız programa olan hakimiyetinizle doğrudan ilgilidir. Dolayısıyla iyi bir video için iyi bir video düzenleme programı kullanıyor olmanız gerekiyor. Video kalitesini artırmak ve nefes kesen videolar üretmek tamamen deneyim ve çokça pratik gerektiriyor. Video kesmek, müzik eklemek ve daha pek çok işlem için sadece pratik yapmanız yeterli olacaktır.

Bu yüzden beklentiler ve istekler dahilinde size en çok hitap edecek olan programı bularak bir an önce çalışmaya başlayabilirsiniz. Belirli bir seviyeye geldikten sonra zaten alternatif yazılımları da kolaylıkla kullanabileceksiniz. Mantığını anlamanız yeterli olacak. Aşağıda listelediğimiz yazılımlar ile pek çok video efekti ve geçiş kullanarak profesyoneller gibi video hazırlayabilirsiniz.

En kullanışlı 15 video birleştirme programı (özet liste):

Windows Movie Maker

Adobe Premiere Pro

Avidemux

Online Video Kesici

MP4Tools

Vegas Pro

Final Cut Pro

Avid Media Composer

Machete Video Editor Lite

Format Factory

VirtualDub

DaVinci Resolve

VSDC Free Video Editor

VideoPad Video Editor

Lightworks

Bu ücretli ve ücretsiz yazılımlar içerisinde pek çok video kesme özelliği bulunuyor. Tamamen beklentiniz ve yapmak istediğinize göre bir tercih yapabilir ve sizin için pratik yöntemleri kullanmaya başlayabilirsiniz. Başlangıç seviyesindeyken bile video kesebilirsiniz. Sadece programları biraz kurcalamanız gerekiyor.

Genellikle ücretsiz olarak edinebileceğiniz bir program olan Windows Movie Maker, aynı zamanda ücretli versiyonuyla da kullanılıyor. Özellikle küçük boyutlu ve pratik olması sebebiyle pek çok kişinin tercihi oluyor. Bu yazılımda kesme, birleştirme ve müzik ekleme gibi işlemleri kolaylıkla yapabilirsiniz. Ücretsiz versiyonu olmasına karşın gayet kaliteli olduğunu da söyleyelim. Giriş seviyesindeki herkes bu uygulama ile video kesebilir ve birleştirebilir.

Belki de video kurgu programları arasında en çok tercih edilenlerden olan Adobe Premiere Pro, sağladığı çalışma kolaylığı ve katman kullanım özellikleri ile oldukça önemli bir yazılım. Bu yazılımı ilk 7 gün ücretsiz kullanabilirsiniz. Sonrasında ise satın almanız gerekecek. İnternette ücretsiz bulacağınız ortalama 15 dakikalık eğitim videoları ile kolaylıkla kesme ve birleştirme yapabilecek seviyeye gelebilirsiniz.

Bu yazılım daha çok video bölme ve birleştirme işlemi için üretilmiş. Bu yüzden tek tıklamayla videonun içerisinden süre girerek hemen videonuzu kesebilir ve iki farklı videoyu da kolaylıkla birleştirebilirsiniz. Ücretsiz ve ücretli olarak ayrı versiyonları bulunan bu uygulamayı deneme sürümü olarak kısıtlı özellikleri ile kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınıza bir şekilde program yüklemek istemiyorsanız ya da işiniz birkaç seferden ibaretse online video kesici kullanabilirsiniz. Bu web servis üzerinden videolarınızı kesebilir ya da birleştirebilirsiniz. Bunun için küçük dosya boyutundaki videolarınızı seçmenizi öneriyoruz. Çünkü büyük dosya boyutu hem siteyi hem de sizi çok fazla bekletecektir. Yüksek boyutlu dosyalarınız internet bağlantısı ve site içi kullanım açısından verimli olmayabilir. O yüzden tercihinizi pratik videolardan yana yapacaksınız bu site denemeye değer diyebiliriz.

Açık kaynaklı bir veri tabanına sahip olan Mp4Tools programı en pratik video kesme ve birleştirme programlarından biri. Sadece mp4 formatındaki videoları kesip birleştirebileceğiniz bu program, çalışma mantığı olarak da gayet pratik bir yapıya sahip. Ayrıca videoların formatlarını da farklı formatlara dönüştürebilmek için bu yazılımı kullanabilirsiniz. Program ücretsiz olarak sunulduğu için kolaylıkla indirebilir ve kullanabilirsiniz.

Aslında piyasada Sony Vegas olarak bilinen bu yazılım pek çok kişi için önemli bir kurgu özelliği sunuyor. Hem animasyon, hem farklı efekt ve çizim gibi konularda çalışma yapmanızı sağlayan bu program, oldukça pratik bir kesme ve birleştirme çözümü sunuyor. Programı ücretli olarak edinebilirsiniz. Ama demo sürümü ile de uygulamanın kesme ve birleştirme özelliklerine erişebilmeniz mümkün.

Özellikle Mac bilgisayarlarda kullanılan bu montaj programı, belki de pek çok kişi için en iyisi olarak biliniyor. Daha çok habercilerin kullanıldığı bu yazılım, pratik olması ve hızlı kesim yapması ile biliniyor. Ücretli olarak kullanabileceğiniz bu programı demo sürümü ile inceleyebilir ve ihtiyaçlarınız için ne kadar uyumlu olup olmadığına bakabilirsiniz.

Özellikle Windows ve Mac cihazlarında kullanılabilen bu program, çoklu kamera desteği sunduğu için pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Daha çok film düzenlemek için kullanılan bu program, oldukça geniş bir içeriğe sahip. Ara yüzünden tutun da kullanım özellikleri olarak biraz daha orta seviye ve üst seviye kullanıcılara hitap ediyor diyebiliriz.

Özellikle AVI ve WMV formatındaki videolarınızı düzenleyebileceğiniz yazılım, bu formattaki bütün videolarınıza bölme ve birleştirebilme imkanı veriyor. Program içerisinden video bölmek ve birleştirmek oldukça kolay. Bunun için videoyu seçip böleceğiniz yerlere tıklamanız yeterli oluyor. Keseceğiniz bölümün başlangıç ve bitiş noktasını seçerek hemen kesebilirsiniz.

Bu program özellikle format değiştirmek için üretilmiş. Farklı video dosyalarını, farklı fotoğraf ve müzik dosyalarını bambaşka dosyalara çevirmek için bu yazılımı kullanabiliyorsunuz. Ama bu yazılımın ekstra özelliklerinden biri de video birleştirme ve kesme oluyor. Bu yüzden bu yazılımı kullanarak da videolarınızı kesebiliyor ve birleştirebiliyorsunuz.

Ücretsiz olarak sunulan ve video kesme ile birleştirme konusunda en çok kullanılan programlardan biri de VirtualDub oluyor. Bu yazılımın en çok tercih edilme sebebi hem ücretsiz olması hem de pratik ve basit olması oluyor. Ayrıca videolarınızı istediğiniz formata çevirerek çıktı alabiliyorsunuz.

Bu yazılım ücretli ve ücretsiz olarak sunuluyor. Her ne kadar video kesme ve birleştirme konusunda imkanlar sağlıyor olsa da, ağırlıkla profesyonel montaj işlemlerinde kullanılıyor. Film ve dizi montajlarında ve özellikle renk vermek gibi ince ayarlarda bu yazılımın sıklıkla kullanıldığını görebilirsiniz. İlgili arkadaşlar bu yazılıma da göz atabilirler.

Yalın bir arayüze sahip olan bu yazılım, videolarınızı kolaylıkla kesip birleştirmenize olanak sağlıyor. Ücretsiz ve kolay kullanılabilen bu yazılımı biraz inceleyerek sizler de ihtiyaçlarınıza dair çözümler üretebilecek hale gelebilirsiniz.

Daha çok klasik model bir yazılım tasarımına sahip olan VideoPad Video Editor programı, kolay ve işlevsel kurgular yapabileceğiniz bir yapıya sahip. Özellikle video kesme ve birleştirme gibi işlemlerinizde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Uygulama ücretsiz olarak sunulduğu için de hemen indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

Özellikle Hollywood standartlarında video düzenlemek mottosuyla hareket eden Lightworks yazılımı, çoklu kamera desteğine sahip bir çalışma sağlıyor. Aynı anda pek çok kanal ile işlem yapabiliyor ve kurgunuzu bu sayede daha kontrollü bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ücretsiz ve profesyonel bir yazılım olarak sunulan Lightworks’ü indirip deneyebilirsiniz.

Listede sıraladığımız birbirinden farklı 15 video birleştirme programı arasından sizin için en uygun olanı seçerek işe koyulabilirsiniz. Profesyoneller gibi video düzenlemek için biraz pratik yapmanız yeterli olacaktır. Şimdiden verimli kullanımlar diliyoruz.