Kurtlar Vadisi'nin tekrar başlayacağı haberi dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Sosyal medyada da büyük ilgi gören haber, Twitter kullanıcılarını harekete geçirdi. Biz de bu içeriğimizde Kurtlar Vadisi'nin ekranlara geri döneceği haberine sosyal medyadan gelen tepkileri derledik.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan, yayınlandığı her dönem reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi, uzun bir aranın ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dönem dönem kadroda değişiklikler yapan hatta beyaz perdede bile izleyicilerin karşısına çıkan yapımın yeni bölümleri, orijinal kanalı Show TV'de önümüzdeki şubat ayından itibaren yayınlanmaya başlanacak.

Polat Alemdar rolüyle akıllara kazınan Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos adıyla gelecek dizi hakkında geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, dizinin Afganistan'dan Myanmar'a, Makedonya'ya ve Amerika'ya kadar uzanan geniş bir hikâye yapısına sahip olacağından bahsetmişti.

Kurtlar Vadisi'nin tekrar başlayacağı haberi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü:

Kurtlar Vadisi'nin tekrar başlayacağını duyan hayranlar, şubat ayını iple çeker oldu. Sosyal medyada da büyük ilgi gören haber, Twitter kullanıcılarını da harekete geçirdi. Kimisi dizinin tekrar başlayacağı için sevinçli olduğunu belirtirken, mizahşör tayfa ise konuya her zamanki gibi esprili bir dille yaklaştı.

İşte Kurtlar Vadisi'nin ekranlara geri döneceğini öğrenen sosyal medya kullanıcılarının tepkileri:

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi:

Kurtlar Vadisi'nin ekranlara geri dönmesi, birçok rakip dizinin reytinglerini de etkileyecek anlaşılan:

'Sadece yüzün değil; sesin de değişti'

Hâlâ ezberimizde olan o müzik:

Fena fikir değil aslında:

Yeraltı dünyasının ünlü isminin korona aşısından sonraki hali görenleri şaşırttı:

Yasak yokken bile sokaklarda kimse olmuyordu: