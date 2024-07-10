Küstüm otu/çiçeği, dokunulduğunda içeri kapanması yani küsmesiyle biliniyor. Peki bunu nasıl ve neden yapıyor?

Çoğunlukla tropikal Amerika ve Avustralya bölgelerinde rastlanan küstüm otu, uzun yıllardır biliniyor ve bazı hastalıkların tedavisinde bile kullanılabiliyor.

Onun en ilginç özelliklerinden biri ise küsmesi. Belki bazılarınız bunu deneyimlemiştir fakat kaçımız sebebini sorguladık? Neden küstüğünü anlatalım.

Literatürdeki ismi “mimosa pudica” olan küstüm çiçeği, oldukça ilginç bir bitki.

Küstüm otu, dışarıdan bir uyarı aldığında harekete geçmeye başlıyor ve yapraklarını çok hızlı bir şekilde kapatıyor. Bunu nasıl mı yapıyor?

Yaprakla gövdenin bağlandığı yer sıvıyla dolu ve şişkin. Dokunma gibi bir uyarı aldığında elektriksel uyarı dibe ulaşıp sıvıyı boşaltıyor. Bu esnada yaprağın üst kısmı suyu kendine çekiyor ve yaprak, aşağı doğru düşmeye başlıyor.

Uyarı, sap boyunca ilerleyerek tüm yaprakların kapanmasına sebep oluyor. Üstelik her şey o kadar hızlı oluyor ki hemen hemen 1-2 saniye içinde kapanma işlemi gerçekleşiyor.

Başka tepkiler de verebiliyor.

En bilindik özelliği dokunulduğunda ya da herhangi bir uyaran tarafından tetiklendiğinde kapanması olsa da verdiği farklı tepkiler var. Örneğin, uyarılması uzun sürerse gövdesinden dikenler çıkarabiliyor ve bu şekilde kendini böceklerden koruyor.

Tüm bu uyarılar süresince bitkinin iyon konsantrasyonu değiştiği için küstüm otu, ortalama 20 dakika sonra eski hâline dönüyor. Siz daha önce bu ilginç bitkiye dokunup küstüğüne tanık olmuş muydunuz?

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