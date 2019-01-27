Auroralar, Kuzeyde ve Güneyde Neden Farklı Görünüyorlar?

Kutup ışıkları olarak bilinen Auroralar, Dünya'nın atmosferinin üstündeki oksijen ve nitrojen atomlarının çarpışmasıyla ortaya çıkan gizemli doğa harikalarıdır. Peki Auroralar, neden kuzeyde ve güneyde farklı görünüyor? Bir araştırma ekibi, bu sorunun yanıtını bulduklarını açıkladı.

Auroralar, kutuplarda gökyüzünü adeta boyayarak bir sanat eserine dönüştürüyorlar. Keşfedildikleri günden beri bilim insanlarının ilgisini çeken Auroralar'ın, bir süre kuzeyde ve güneyde ayna görüntüsünde olduğu düşünüldü. Fakat daha sonra iki kutuptan elde edilen görüntülerin uyuşmadığı tespit edildi. Bu tespit, bilim insanları için yeni araştırmaların kapısını araladı.

Kuzey Kutbu'nda ve Güney Kutbu'nda simetrik olmadığı anlaşılan Auroralar üzerine araştırma yapan bir ekip, bu farklılığın sebebini bulduklarını açıkladı. Araştırma ekibine göre, Dünya'nın asimetsik manyetik alanı bu farklılığa neden oluyor. Fakat açıklanan bu sebepte garip olan durum, asimetrinin bilim insanlarının beklediğinin tam tersi olması.

Norveç'te Bergen Üniversitesi'nde yapılan araştırmada görev alan Anders Ohma, yaptıkları keşfin heyecan verici olduğunu söyledi ve "Daha önce sistemdeki asimetrinin, manyetosfere farklı bir mekanizma ile girdiğini düşünüyorduk fakat araştırmamız bize bunun düşünüldüğü gibi olmadığını gösterdi." açıklamasını yaptı.

Gezegenimiz ve Güneş arasındaki etkileşimler sonucu ortaya çıkan tüm parçacıklar, Dünya'nın manyetik alanından geçerler. Manyetik alanlar, kuzey ve güney arasında yayılan ve etraftaki parçacıkların davranışını yöneten görünmez manyetik alan çizgileri oluştururlar. Ancak Dünya'nın manyetik alanı, parçacıkları etkileyen tek manyetik alan değil.

Her yönde hareket eden yüklü plazma parçacıklarının sabit akışını etkileyen Güneş'in manyetik alanı da olayın bir diğer aktörü. Güneş rüzgarları olarak adlandırılan akışın içindeki bu manyetik alan, Dünya ile etkileşime girdiğinde Dünya'nın manyetik alanını Güneş'ten uzağa doğru uzatarak bir kuyruk şekline sokar.

Dünya'nın manyetik alanında yaşanan bu olay, alan çizgilerinde kopmalara ve yeniden birleşmelere sebep oluyordu. Bilim insaları yaptıkları araştırmalarda, kuzey ve güneydeki Auroralar'ın birbirinden farklı olmasının sebebini bu olaylara bağlıyorlardı.

Araştırma ekibi, yapılan bu çalışmayla Güneş rüzgarlarının manyetik alanının Dünya'nın manyetik alanı ile aynı hizada olmadığını keşfetti. Bu da Kuzey ve Güney Kutupları arasında Dünya'nın manyetik alanına asimetri kazandırıyor. Manyetik alandaki bu asimetri, kuzeydeki ve güneydeki Auroralar'ın farklı olmasına sebep oluyor.

Auroralar hakkında yapılan bu keşif, hava navigasyonu ve iletişim uyduları için büyük önem taşıyor. Manyetik alanın havayı nasıl etkilediği tam olarak keşfedilebilirse, havacılık sektöründe birçok yeniliğin önü açılabilir. Jeofizik Araştırmaları: Uzay Fiziği isimli dergide yayınlanan bu araştırmanın tamamına, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.