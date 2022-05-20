Kuzey Kore'den COVİD-19'a Karşı Benzersiz(!) Silah

Kuzey Kore'nin COVID-19'a yönelik gizli silahı (!)belli oldu. Ülkedeki otoriteler, tüm dünyayı kasıp kavuran salgına karşı tuzlu suyla gargara ve çeşitli bitkilerin çayını kullanmaya karar verdi. Bu geleneksel yöntemlerin bazı reel etkileri olsa da bilimsel çalışmalar, çay ya da tuzlu su ile COVID-19 arasında herhangi bir etki ilişkisi bulamadı.

Dünyanın en izole ülkesi Kuzey Kore'de koronavirüs salgını patlak verdi. Tüm dünya salgınla boğuşurken tek bir vaka bile bildirmeyen ülke, şimdilerde her gün on binlerce vaka ile karşı karşıya. Ülkeden gelen haberlerse 1 milyon vakaya ulaşılmış olabileceğini ortaya koyuyor. Kuzey Kore için tehlike çanları çalarken edinilen son bilgiler, ülke genelinde virüse karşı ilginç çaba içerisinde olunduğunu gözler önüne seriyor...

Kuzey Kore, bizler gibi sosyal ve dünya ile bağlantılı bir yaşantı içerisinde değil. Hükümet, salgın patlak verdiğinde sınırları kapattı. Dışarıdan ilaç, aşı ve tıbbi destek yardımlarını da kabul etmedi. Üstelik ülkedeki aşılama oranı da büyük bir muamma. Yetkili kurumların yaptığı son açıklamalarsa Kuzey Kore'nin COVID-19'a karşı geleneksel yöntemleri tercih ettiğini ortaya çıkardı. Kuzey Koreliler, salgınla başa çıkmak için tuzlu su ve çay gibi yöntemler kullanıyorlar.

"Tuzlu suyla gargara yapın, çay için..."

Kuzey Kore'deki Rodong Simnun isimli gazete, COVID-19'a karşı zencefil ve hanımeli çayı içilmesini önerdi. Evet her iki çayın da boğaza ve vücuda iyi geldiği biliniyor ancak bu çaylar COVID-19'a karşı bir koruyucu etkiye sahip değiller. Öte yandan, devlet medyasında tuzlu su ile gargara tavsiyesi veriliyor. Bunun hastalığı engelleyeceği söyleniyor. Ancak bu iddia da gerçeklerle uyuşmuyor. Tuzlu su gargarasının boğaz için etkili olduğu bilinse bile mesele COVID-19 olduğunda bu yöntemin etkili olduğunu gösteren bilimsel çalışma yok. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de hastalara antibiyotik tavsiye ediliyor. Ancak COVID-19'un virüs kaynaklı olduğu gerçeği atlanmış durumda. Bakterilere karşı etkili olan antibiyotiklerin koronavirüse karşı neredeyse hiçbir etkisi yok...

Kuzey Kore'nin geleneksel yöntemleri salgını durdurmaya yeter mi bilinmez ancak hükümet, çaresiz kaldığının farkında. Edinilen bilgilere göre Kim Jong-Un yönetimi, Çin'e 3 adet boş uçak gönderdi. Bu uçakların tıbbi malzeme alarak yeniden Kuzey Kore'ye döneceği söyleniyor.