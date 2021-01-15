Kuzey Kore, yeni nesil silahlarını gösterdiği bir geçit töreni düzenledi. Kore Merkez Haber Ajansı aracılığıyla dünyaya servis edilen görüntülerde, denizaltından fırlatılan balistik füzeler ön plana çıktı.

Dünyanın en kapalı ülkesi olarak lanse edilen Kuzey Kore, uzunca bir süre sonra yeniden gövde gösterisi yaptı. Düzenlenen bir geçit töreninin servis edilmesiyle birlikte Kuzey Kore'nin yeni nükleer silahları tüm dünyaya duyurulmuş oldu. Kore Merkez Haber Ajansı tarafından servis edilen görüntüler, Devlet Başkanı Kim Jong-un'un nükleer silahlara önem vermeye devam ettiğini gözler önüne seriyor.

Gerçekleştirilen geçit töreni sırasında balistik füzeler, yeni nesil silahlar ve askeri araçlar gösterildi. Gösterilen şeyler arasında en dikkat çeken silah, denizaltından fırlatılabilen bir balistik füzeydi. Kore Merkez Haber Ajansı, bu balistik füzenin dünyanın en iyisi olduğunu açıkladı. Ayrıca duyurulan diğer silahlar içinse "herhangi bir düşmanı yok edebilecek kadar güçlü" ifadesine yer verildi.

İşte Kuzey Kore'nin servis ettiği görüntülerden bir tanesi

Yukarıda görmekte olduğunuz balistik füzeler ile ilgili bilgiler oldukça sınırlı. Ancak uzmanlara göre bu tür bir geçit töreninin bu tarihlerde gerçekleştirilmesi, tesadüf değil. Bildiğiniz üzere ABD'de Joe Biden dönemi başlıyor. Yeni başkan, 20 Ocak'ta gerçekleşecek yemin töreni ile ABD'nin başına geçecek. İşte bu görüntülerin servis edilmesinin nedeninin, ABD'ye gözdağı vermek olduğu düşünülüyor. Ayrıca uzmanlara göre bu balistik füzeler, daha önce hiç görülmemişti.

Geçit törenine katılan Kim Jong-un'un da görüntüsü paylaşıldı

Kuzey Kore lideri, geçtiğimiz günlerde "Kore İşçi Partisi" kongresinde bazı açıklamalarda bulunmuş, ABD'ye olan düşmanlığını açıkça dile getirmişti. Ülkenin başına kimin geçtiğinin hiçbir öneminin olmadığını belirten Kim Jong-un, düşmanlığın asla sona ermeyeceğini belirtmişti. Joe Biden döneminde iki ülkenin tutumunun nasıl olacağını ve yeni bir felakete sürüklenip sürüklenmeyeceğimizi yaşayıp göreceğiz.