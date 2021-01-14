TUSAŞ, Yerli Savaş Uçağının Motoru İçin Kolları Sıvadı

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, geliştirilmekte olan Milli Muharip Uçak ile ilgili açıklamalarda bulundu. Uçağa güç verecek motor için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Kotil, preslenmesi gereken titanyum parçanın üç boyutlu yazıcılar aracılığıyla üretileceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, TUSAŞ'ın milli helikopter motorunu ateşleme ve çalıştırma testlerini başarıyla aktarmıştık. Şirket bugünse, yerli savaş uçağı projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, savaş uçağımızın motoru için tasarım çalışmalarına başlanacağı ifade edildi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil tarafından yapılan açıklamalara göre Milli Muharip Uçak olarak isimlendirilen savaş uçağının motor tasarımı için üç boyutlu yazıcılar kullanılacak. Vakumlu ortamda yapılacak baskılarla savaş uçağına güç verecek motorun kritik parçaları üretilmiş olacak. 2023 yılında hangardan çıkması beklenen uçağın, 2029 yılında yerli motora sahip bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor.

"Bize yardım etmezler"

Temel Kotil, yerli savaş uçağının motoru için 5 metreye 7 metre uzunluğunda olan bir titanyum parçanın preslenmesi gerektiğini söylüyor. Dünya üzerinde bunu yapabilecek birkaç ülke olduğunu ancak bu ülkelerin Türkiye'ye yardım etmeyeceğini söyleyen Kotil, kolları sıvayıp işe girişeceklerini belirtiyor. Üretim sürecinde kullanılacak üç boyutlu yazıcılar, bu titanyum malzemenin üretimini gerçekleştirecek. Bu arada, Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak motorun iki F-16 motoru büyüklüğünde olduğunu da belirtmek gerek.

Milli Muharip Uçak işte böyle görünecek

Milli Muharip Uçak, 2019 yılında gerçekleştirilen Paris Air Show kapsamında görücüye çıkmış, fuara katılanların göz bebeği olmuştu. Böyle bir uçağın geliştirilmesiyle birlikte de Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde olan F-16'ların emekliye ayrılması, yola yerli savaş uçaklarıyla devam edilmesi planlanıyor. ABD'nin parasını bile ödediğimiz F-35 projesinden bizi çıkarması, TUSAŞ ve iş ortaklarını bu proje için daha da güçlendirdi ve şirket de bunun bilincinde olarak çalışmalarını sürdürüyor.