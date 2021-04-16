Laboratuvarda İnsan-Maymun Melezi Embriyolar Üretildi

Organ nakli ihtiyacını insanlarla doku uyumuna sahip laboratuvar ortamında geliştirilmiş canlılardan karşılamayı hedefleyen bilim insanları, yeni bir çalışmada insan-maymun melezi embriyolar oluşturmayı başardıklarını açıkladılar. Söz konusu açıklama, büyük bir etik tartışmasını da beraberinde getirdi.

Bilim, her ne kadar çoğunlukla insanlığın faydasına olacağını umut ettiği fikirler üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor olsa da temelde güzel(!) amaçlar güttüğü ifade edilen bazı bilimsel çalışmalar, çeşitli etik tartışmaların ortasında kalabiliyor. Bu etik tartışmaları alevlendiren çalışmalardan bir yenisi de 15 Nisan Perşembe günü (dün) Cell adlı bilim dergisinde yayımlandı.

Yayınlanan makaleye göre bilim insanları, iki türün bir araya getirildiği bir melez canlı olan kimera embriyolar oluşturmayı başarmış durumdalar. Çalışmanın etik ve yasal tartışmalara konu olmasının nedeni ise bu kime embriyonun insan ve maymun melezi olması. Yani teknik olarak bilim insanları, yarı insan yarı maymun bir canlının embriyosunu oluşturmayı başardılar.

Bilim insanları, insan-maymun melezi embriyolar için organ nakli ihtiyacını gösteriyorlar

Peki bilim insanları neden yarı insan yarı maymun bir canlı oluşturmak istiyorlar? Amaç, laboratuvar ortamında geliştirilen bu melez canlılarda, insanlarla uyumlu organlar oluşturabilmek ve organ nakli ihtiyacını laboratuvar ortamında oluşturulan bu melez canlılardan karşılamak. Aslına bakacak olursak bilim insanlarının laboratuvar ortamında organ üretme fikri yeni değil, ancak organları bir canlının içinde üretip ihtiyaç halinde ondan almak, tüyleri diken diken edecek kadar ürkütücü bir fikir.

Bilim insanları geçmişte de benzer çalışmalar gerçekleştiriyorlardı ve hatta bu çalışmalar kapsamında insan kök hücreleri domuzlarda ve farelerde kullanılmıştı. Ancak sonrasında anlaşıldı ki insanlar ile bu canlılar arasında doku entegrasyonuna izin vermeyecek kadar büyük genetik farklılıklar bulunuyor. Gerçekleştirilen son çalışmada ise insan pluripotent kök hücrelerinin (hPSC'ler) cynomolgus maymun embriyolarıyla beklenenden daha iyi bir şekilde bütünleştiği görüldü.

Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, elde ettikleri sonuçların organ ve doku üretimi dahil olmak üzere çeşitli rejeneratif tıp uygulamaları için umut verici olduğunu ifade ediyorlar ve her yıl organ nakli yapılamaması nedeniyle hayatını kaybeden insanları örnek göstererek ortada bir etik tartışma olmadığını dile getiriyorlar. Yine de organ nakli ihtiyacını karşılamak için laboratuvarda oluşturulmuş melez canlılardan organ çiftlikleri oluşturmanın bir miktar da olsa etik tartışmaya konu olması "normal" karşılanabilir.