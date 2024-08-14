Lacoste’un yeşil timsah figürlü ikonik logosunu dünya üzerinde bilmeyen yoktur. Peki ya hikâyesini? Bu içerikte Lacoste logosunun ilginç öyküsünü anlatacağız.

Lacoste markasının modanın sembollerinden biri haline gelmiş timsah logosu, sadece bir marka işareti olmanın ötesine geçmiş durumda.

Peki, markayı kullanmasak bile artık akıllarımıza kazınmış olan bu timsah figürünün arkasında nasıl bir hikâye yatıyor dersiniz?

Öykümüz genç ve yetenekli bir tenisçi olan René Lacoste ile başlıyor.

Lacoste, sahada kazandığı başarılar kadar özgün kişiliği ve tarzıyla da o dönemin sporcuları arasında dikkat çekiyordu.

Tenise olan tutkusunu, yenilikçi bir bakış açısıyla birleştiren Lacoste spor dünyasında kendine has bir iz bırakmak istiyordu ve rakiplerine karşı sahada sergilediği azim ve kararlılıkla da anılıyordu.

René Lacoste, 1926 ve 1927 yıllarında dünyanın en iyi oyuncusu olana kadar çıktığı her maçta dikkatleri üzerine toplamayı başardı ve bu özellikleriyle dikkat çekti.

Öyle ki, azimli bir oyuncu olması ona bir lakap bile kazandıracaktı.

Timsah lakabını almasınaysa timsah derisi bir bavul sebep oldu!

René Lacoste, 1923 yılında bir turnuva için Boston'a gittiğinde mağazaları gezerken bir vitrinde gördüğü timsah derisi bir bavulun dikkatini çekmesi hem lakabının hem de ünlü logonun temellerini oluşturdu.

Lacoste, bu bavulu çok beğenmişti ve antrenörü maçı kazanırsa ona bavulu alacağına yönelik söz vermişti.

Lacoste maçı kazanamadı ancak bavula sahip olamasa da bu olay, ona hayatı boyunca taşıyacağı bir unvan kazandırdı: "Le Crocodile" yani "Timsah".

Bu lakap, onun sahada gösterdiği dayanıklılığı, hiç pes etmeyen karakterini simgeliyordu ve kısa sürede ona yakın çevresinde yayılmaya başladı.

Lacoste’un bu unvanı o kadar benimsendi ki, sonunda bu timsah figürü, onun kıyafetlerinin de bir parçası haline geldi.

1927 yılında, bir arkadaşının çizdiği basit ama dikkat çekici bir timsah logosu, Lacoste’un teniste giydiği beyaz ceketinin cebine işlenmişti.

Bu küçük detay, Lacoste’un kişisel stilini ve sahadaki kararlılığını simgeleyen bir sembol olarak doğdu.

Lacoste’un timsah figürlü kişisel logosu, zamanla daha da yaygınlaştı ve 1933 yılında Lacoste markası kurulduğunda, timsah figürü markanın resmi logosu olarak kullanılmaya başlandı.

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