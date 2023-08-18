Pininfarina, en özel otomobillerden biri olan "B95"i tanıttı. Bu otomobil, dünyanın ilk elektrikli hiper barchetta otomobili olarak kayıtlara geçti. Sınırlı sayıda üretilecek otomobil, servet değerinde.

ABD'de gerçekleştirilmekte olan Monterey Otomobil Haftası etkinlikleri kapsamında sahne alan İtalyan otomobil devi Pininfarina, dünyanın en özel otomobillerinden bir tanesi olarak kayıtlara geçecek "B95"i tanıttı. Dünyanın ilk elektrikli hiper barchetta otomobili olarak lanse edilen B95, sınırlı sayıda üretilecek ve satın almak isteyenlerin servet dökmeleri gerekecek.

Otomotiv dünyasında "barchetta", cabrio otomobillerin biraz daha küçük ve üstü kapanmayan versiyonları olarak kabul ediliyor. Yani Pininfarina B95, üstü tamamen açık olan, 2 koltuklu bir otomobil. Ön camı dahi olmayan otomobil, sürücüsüne ilginç bir deneyim yaşatacak gibi görünüyor.

Karşınızda Pininfarina B95!

Ön ve arka kısımlarında incecik şerit LED aydınlatmalar bulunan Pininfarina B95'te, ihtiyaç duyulmamasına rağmen açık bir ızgara yapısı tercih edilmiş. Genel olarak kaslı ve kavisli hatlarla donatılan hiper otomobil, çamurlukları da içine alan tek parça halinde ön kaportaya ev sahipliği yapıyor. Sürücü ile yolcunun arka kısmını kapatan çıkıntılara sahip olan otomobil, son dönemlerde gördüğümüz süper otomobil tasarımlarından oldukça uzak ve benzersiz görünüyor.

Dünyanın ilk elektrikli hiper barchetta otomobilinin iç kısmına baktığımızda, oldukça etkileyici bir kabin ile karşılaşıyoruz. Öyle ki sürücüyü çevreleyen üç dijital ekran, bu araçta doğrudan göze çarpıyor. Sürücü, hemen karşısındaki küçük ekranda hızını, sol tarafındaki ekranda araç ile ilgili bilgileri ve orta konsola doğru yerleştirilen ekranda da navigasyon ile multimedya kontrollerini yapabiliyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre sadece 10 adet üretilecek Pininfarina B95'leri satın alan tüketiciler, iç ve dış tasarımda "sınırsız" özelleştirme imkanına sahip olacaklar.

Pininfarina B95 bir hiper otomobil. Yani günlük kullanımdan ziyade pistlere uygun ve aşırı hızlı. Peki şirket, bu durumu elektrik motorlarıyla nasıl sağladı? Pininfarina'nın açıklamasına göre B95'te tam 4 adet elektrik motoru bulunuyor. Aynı özelliklere sahip bu motorlar toplamda 1.877 beygir gücü ve 2.360 Nm tork üretebiliyorlar. Maksimum hızı 300 km/s olan otomobilin 0-100 km/s hızlanma süresi ise 2 saniyenin altında.

Ultra güçlü elektrik motorlarına enerji sağlayan bataryanın 120 kWh kapasiteli olduğunu açıklayan yetkililere göre bu otomobili 25 dakika şarj ederseniz, bataryayı yüzde 20'den yüzde 80'e kadar doldurmuş olacaksınız. Şirket, yüksek performans nedeniyle ısınacak bataryayı özel bir sıvı soğutma sistemi ile destekliyor.

Pininfarina tarafından yapılan açıklamaya göre sadece 10 adet üretilecek özel hiper otomobil için, 4.8 milyon dolardan başlayan ödemeler yapılması gerekecek. Bu otomobilin fiyatı için sizinle paylaşabileceğimiz bir üst limit yok çünkü az önce de belirttiğimiz gibi; B95 satın alan tüketiciler otomobilin her detayı üzerinde bireysel özelleştirmeler yapabilecekler. Bu özelleştirmeler de fiyatı doğrudan etkileyecek.

Pininfarina B95 için hazırlanan tanıtım videosu: