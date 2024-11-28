League of Legends, Çin sunucularında sesli sohbet özelliğini test etmeye başladı. Globalde ne zaman kullanılacağı ise belirsizliğini koruyor.

Riot Games, Çin sunucusunda oyun içi sesli sohbet özelliğini test etmeye başladı. Test WeChat aracılığıyla yapılıyor ve şu an için sadece Çin'e özel olarak uygulanıyor.

Riot Games, sesli sohbet özelliğini oyuncuların daha rahat iletişim kurabilmesi amacıyla Çin'deki sunucularda test etmeye başladı.

Test sürecinin netlik kazanması bekleniyor

Sesli sohbetin diğer bölgelerdeki sunucularda da aktif olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Test aşamasında olan bu özellik yalnızca Çin sunucularında uygulanıyor ve globalde ne zaman kullanılacağına dair bir açıklama yapılmadı.

Çin'deki testlerin ardından sesli sohbetin diğer bölgelere gelip gelmeyeceği ise şimdiden büyük bir merak konusu oldu.