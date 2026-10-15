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League of Legends'ın Classic Modu Çıkışından 3 Ay Sonra Kaldırılıyor

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Riot Games, League of Legends Classic modunun oyuncu ilgisinin azalması nedeniyle kapatılacağını ve RP iadesi yapılacağını duyurdu.

League of Legends'ın Classic Modu Çıkışından 3 Ay Sonra Kaldırılıyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

League of Legends'ın nostaljik dönemlerini yeniden canlandıran League of Legends Classic, çıkışından yalnızca üç ay sonra kalıcı bir mod olma yolculuğunun sonuna geldi.

Riot Games, oyuncu ilgisinin hızla ana oyun modlarına kayması nedeniyle Classic modunun mevcut sezonun ardından kaldırılacağını duyurdu.

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League of Legends'ın Classic Modu Çıkışından 3 Ay Sonra Kaldırılıyor
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Ocak ayında veda ediyor

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İlk olarak bu yılın temmuz ayında oyuncularla buluşan ve kalıcı bir oyun modu olma ihtimaliyle heyecan yaratan LoL Classic, Ocak 2027'de 3. Sezon'un sona ermesiyle birlikte rafa kaldırılacak. Riot Games tarafından yayımlanan resmî geliştirici blogunda, kararın arkasındaki temel neden açık bir dille paylaşıldı:

"Birçok oyuncunun Classic ile eski günleri yeniden yad ederken çok eğlendiğini gördük ancak geldiğimiz noktada oyuncuların büyük bir bölümü oyunun diğer modlarına geri döndü. Bu nedenle Classic, Sezon 3 boyunca oynanabilir kalacak ve mevcut sürecini Ocak 2027'de tamamlayacak. Şimdilik modu kutusuna geri kaldırıyoruz, hedefimiz ise ileride çeşitli yenilik ve düzenlemelerle birlikte muhtemelen süreli bir etkinlik modu olarak geri getirmek."

Geliştirici ekip ayrıca bu süreçten çıkarılan derslerin, modun neleri doğru yapıp nelerde geçmişe gereğinden fazla bağlı kaldığının ilerleyen dönemde detaylı bir şekilde değerlendirileceğini belirtti.

RP'ler iade edilecek

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Modun kapanacağı açıklansa da planlanan içerik takvimi tamamen durmuş değil. Volibear, Urgot ve Udyr gibi planlanan nostaljik şampiyonlar belirlenen takvimde oyuna eklenmeye devam edecek. Ayrıca mod kapanmadan önce Classic'e özel kozmetik mikro ödeme yapan oyunculara, harcamaları RP cinsinden eksiksiz iade edilecek.

LoL Classic ilk duyurulduğunda büyük bir coşkuyla karşılansa da özellikle gelir modeli sebebiyle eleştirilerin odağı olmuştu. Şampiyonların eski yetenek setleri ücretsiz sunulurken, retro görünümlerin özel bir savaş bileti ve gerçek parayla satılması toplulukta ciddi tepki çekmişti.

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