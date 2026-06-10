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League of Legends'in Yeni Şampiyonu Locke Tanıtıldı: İşte Yetenekleri ve Şampiyon Tanıtımı! [Video]

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Riot Games, 26.13 yamasında oyuna eklenecek yeni League of Legends şampiyonu Locke'yi tanıttı.

League of Legends'in Yeni Şampiyonu Locke Tanıtıldı: İşte Yetenekleri ve Şampiyon Tanıtımı! [Video]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Riot Games, League of Legends'ın en yeni şampiyonu Locke, Küllü Şeytan Kovucu'yu (Ashen Exorcist) tanıttı.

Locke'un, 26.13 yamasında oyuna gelerek heyecanın ve rekabetin dozunu artırması bekleniyor. Peki yeni şampiyonun ne gibi yetenekleri var, gelin hep birlikte bakalım.

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League of Legends'in Yeni Şampiyonu Locke Tanıtıldı: İşte Yetenekleri ve Şampiyon Tanıtımı! [Video]
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Pasif - Gümüş Kazık

Locke saldırılarıyla rakiplerin ruhlarını sabitleyerek isabet halinde rakibin eksik canına bağlı olarak artacak şekilde ilave büyü hasarı verir.

Q - Ayin Çivisi

Locke ileri fırlatmak üzere bir dizi Ruh Çivisi hazırlar. Çiviler büyü hasarı verir ve isabet alan rakipleri işaretler. Çiviler, yük sayısına bağlı olarak yavaşlatma etkisi uygular. Rakibe saldırmak Ruh Çivisi'ni tüketir ve yük başına büyü hasarı verir. Tüketilmeyen çivi başına bekleme süresinin ve mananın bir kısmını yeniler.

W - Ruh Yangını

Locke kendi mühürlerini serbest bırakır ve zamanla azalarak kaybolacak şekilde hareket hızı kazanır. Bu etki devam ederken yüzdelik canına bağlı olarak her saniye gerçek hasar alır. Ardından aldığı hasarın bir kısmına eşdeğer miktarda artı eksik canına ve geçen süreye bağlı olarak ilave can yeniler. Mühürler birkaç saniyeliğine serbest kalır ve yetenek yeniden kullanılarak erken sonlandırılabilir.

E - Külgezen

Locke bir konuma ışınlanarak etrafına büyü hasarı verir. Ardından bir sonraki saldırısıyla hedefine atılır ve yolundaki tüm rakiplere büyü hasarı verir. İsabet eden her bir saldırı Ruh Çivisi tüketir. Alt etme halinde bekleme süresi sıfırlanır.

R - Araf

Locke bir konuma bir yadigâr fırlatır. Yadigâr hedef noktaya vardığında açılıp alandaki rakiplere Ruh Çivileri atarak büyü hasarı verir ve onları yavaşlatır. Canı belli bir eşiğin altına düşen işaretli şampiyonlar yadigârın içine çekilir ve katledilir. Bir şampiyon infaz edildiğinde yadigârın süresi, etkilenen diğer şampiyonlar için sıfırlanır. Birkaç saniye sonra yadigâr kendini mühürler ve bir şampiyon mühürlendiyse yerde kalır. Locke yadigârı yerden aldığında infaz eşiği kalıcı olarak artar ve mühürlenen şampiyon başına mevcut bekleme süresinin bir kısmı iade edilir.

Locke tanıtım fragmanı

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